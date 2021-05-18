Полярная стража: репортаж Альгиса Микульскиса с самой северной военной базы России

Министерство обороны РФ пригласило в пресс-тур на архипелаг Земля Франца-Иосифа представителей всех ведущих мировых СМИ. 17 мая команда из 60 корреспондентов, фотографов и телеоператоров высадилась на острове Александры, где расположился самый северный военный объект в мире — российская база «Арктический трилистник».

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис, находившийся в составе журналистского «десанта», лично убедился в том, что наш сектор Арктики находится под надежной защитой.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Аэродром военно-морской базы в Североморске встретил нас низкими облаками и мокрым снегом — весна до Заполярья еще не добралась… Однако программа, которую подготовили для прессы моряки Северного флота, с лихвой нивелировала все климатические неурядицы. Ведь первым ее пунктом было посещение тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Серая громада возвышалась над прочими кораблями, стоящими в гавани, подобно стальной скале… Стороннему человеку крайне трудно представить, как нечто подобное можно спроектировать, построить, спустить на воду и заставить двигаться…

Высота гиганта — 59 метров, это как двадцатиэтажный дом. Длина — больше 250 метров. 20 километров коридоров. Два ядерных реактора. И конечно — вооружение! Основное — противокорабельные ракеты «Гранит» и спаренные артустановки АК-130, торпеды, противолодочные реактивные бомбометы, — и оборонительное, представленное средствами ПВО. Да плюс три вертолета в ангаре под палубой. Да еще бог знает, что в невидимых снаружи отсеках…

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

В общем, хороший набор аргументов для тех, кто все еще не понял, кому именно принадлежит, например, Северный морской путь. А такие «непонятливые», увы, имеются, и этот факт был озвучен командующим Северным флотом, адмиралом Александром Моисеевым.

«Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, — заявил Моисеев в ходе брифинга на борту «Петра Великого». — Отмечается увеличение продолжительности присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США».

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

О том, как себя ведут непрошеные гости при встречах с нашими моряками, я спросил у одного из офицеров, сопровождавших нас в экскурсии по флагману Северного флота. Оказалось, что ведут они себя неважно.

«Традиции морской вежливости и взаимоуважения, кажется, уходят в прошлое. Со стороны наших «партнеров» мы наблюдаем все больше наглости…» — поделился впечатлениями российский моряк.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Ну что ж… Вот для таких наглецов, собственно, и заготовлено все то оружие, которое нам показали на борту. Надеюсь, у тех, кто устраивает рейды к границам российских полярных владений, ума окажется все-таки больше, чем желания проверить нас на прочность.

На следующий день мы должны были улетать на архипелаг, но! Погода в здешних краях всегда была не особо предсказуемой, и небо над «Арктическим трилистником» оказалось закрытым. Да так плотно, что просвет в нем образовался только спустя двое суток.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Регулярных авиарейсов на эти острова, разумеется, не существует в природе. Людей и грузы возят военно-транспортными бортами.

Не оказались исключением и мы: белоснежный ИЛ-76 доставил нас из начинающейся весны Североморска в продолжающуюся зиму Земли Франца-Иосифа — а это в 1400 километрах к северу — чуть больше, чем за два часа.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Что сказать? Расхожий эпитет «ледяная пустыня» оказался единственным подходящим для описания того, что предстало перед моими глазами. Именно «ледяная» и именно «пустыня»! Правда, не совсем пустая — людей тут с некоторых пор довольно много… Военных людей.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Первым делом — на позицию берегового ракетного комплекса «Бастион», расчет которого на наших глазах за несколько минут перевел свое оружие из походного положения в боевое. С этого момента любая наземная цель в радиусе 420 километров и морская в радиусе 350-ти стала потенциальной добычей для «умных» ракет этого БРК.

Сколько таких комплексов привезено на арктические острова, нам, по понятным причинам, не рассказали. Но, думаю, что достаточно для выполнения всех гипотетических задач по обороне этой российской территории.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Далее — собственно база. Вернее, 71-я тактическая группа Северного флота, или в/ч 01196. Самый северный в мире военный объект и объект капитального строительства. 150 человек могут нести тут службу совершенно автономно на протяжении полутора лет.

Причем планировка «Трилистника» такова, что в любое из помещений можно попасть, не выходя на улицу: дело тут не только в зимних морозах, но и в медведях, которых на островах водится в избытке.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Комплекс располагает абсолютно всем необходимым — от медицинского центра с самым современным оборудованием до сауны. В рационе столовой, которая внешне больше похожа на кафе, всегда свежие овощи и фрукты, а спортивный комплекс дает возможность поддерживать себя в должных физических кондициях.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Интернета нет, но есть спутниковая связь, при помощи которой можно общаться с семьями на большой земле. В принципе, все это сильно напоминает космическую станцию, только жилых площадей побольше да вместо вакуума за стенами — снег и мороз.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

А про еще одно уникальное качество базы рассказал нам начальник штаба 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Игорь Чуркин:

«Уникальность комплекса заключается в том, что он не наносит никакого ущерба окружающей среде. От него практически нет теплового излучения. Он максимально экологичен и работает по замкнутому циклу. За исключением, наверное, продуктов горения, которые также проходят фильтрацию перед выбросом в атмосферу».

Кстати, «Арктический трилистник» — не первая и не единственная подобная база. Еще одна такая же успешно стережет российское Заполярье восточнее, на Новосибирских островах, и называется «Северный клевер».

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Конечно, жаль, что наш визит, и без того ограниченный по времени, сократила еще и вновь начавшая портиться погода… Однако, даже столь краткое знакомство с этой воинской частью, расположенной, к слову, всего в 600 километрах от Северного полюса, дало понять, что Россия уверена в себе и в своих вооруженных силах, крепко стоит на арктических рубежах и сдавать их никому не собирается.

19 мая в Рейкьявике откроется международный Арктический форум, на котором обязательно зайдет речь и о нашей стране. Надеюсь, западные журналисты, летавшие с нами на остров Александры, донесут до своей целевой аудитории то, что показали им российские военные. И, надеюсь, возможные речи делегатов форума о государственной принадлежности этого полярного сектора станут чуть менее громкими.