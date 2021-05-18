Трагедия на железной дороге: мужчин попал под поезд в Тульской области

Тула, 18 мая. Железнодорожная трагедия произошла в ночь на вторник в Тульской области. На участке движения у станции «Венев» попал под поезд 47-летний мужчина.

По сведениям ФАН, он появился на рельсах, не реагируя на звуковые сообщения о приближающемся составе и был сбит поездом «Москва — Нальчик». При этом, помимо звуковых сигналов, которые подавал машинист, применялось экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось.

«Личность погибшего установлена. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Проводится проверка», — сообщила ФАН начальник штаба Линейного отдела МВД России на станции «Тула» Елена Велуйтис.

Ответ на вопрос, был ли в крови мужчины алкоголь, выяснится в результате экспертизы. А правовую оценку происшествию дадут следственные органы. Им детально предстоит определить, как погибший оказался на железнодорожном полотне.

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