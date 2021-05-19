Юрий Кот заявил, что в заложниках у Украины находится большая часть русского народа

Киевские власти взяли в заложники русских жителей Украины, проживающих на территориях исторических Новороссии и Малороссии. К такому мнению в интервью ФАН пришел лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель и журналист Юрий Кот.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности отметил, что из Украины делают российский антипод, и это вызывает сожаление. Киев, добавил российский лидер, становится площадкой, откуда постоянно приходят новости, заставляющие задуматься о собственной безопасности.

«Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — сказал глава государства.

Сейчас на Украине происходит совершенно очевидная зачистка политического поля, констатировал Путин. По его словам, закрываются общенациональные СМИ, а западные политики никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода.

«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, <...> имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — подчеркнул Путин.

mfa.gov.ua / пресс-служба министерства иностранных дел Украины

Высказывание российского лидера наделало много шума на Украине. Так, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента Владимира Путина о превращении страны в «анти-Россию». По его словам, их нельзя недооценивать.

«Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», — утверждает экс-министр.

Журналист Юрий Кот в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление украинского дипломата. По его мнению, сегодня украинское государство взяло в заложники большую часть русского народа.

«Я вам скажу честно: то, как бывшие и ныне действующие украинские политики внимательно слушают каждое слово президента России, пытаются их интерпретировать, осознать и спрогнозировать, говорит о том, что они не могут без нас жить. Климкин прав, что уж таить. Россия на таком уровне от имени первого лица озвучила то, какой сегодня является Украина по отношению к РФ. Я говорю уже не первый год, что Украина — идеологическое образование на теле русского народа, которое занимает земли Малороссии и Новороссии и которое создано исключительно и прежде всего с целью нанести максимальный вред русской цивилизации. Более того, если посмотреть на события, произошедшие за последние 50 лет, то можно увидеть, что самый большой урон русскому народу и цивилизации нанесло украинство. У него в заложниках находится большая часть русского народа», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт также отметил, что РФ будет защищать интересы русских жителей Украины, где бы они ни проживали — в Донбассе, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской, Житомирской или Киевской областях.

«Украинские власти прекрасно понимают, что натворили и какое наказание они за это заслужили. России уже давным-давно пора избавиться от иллюзий и действовать против киевских властей как против врагов русского народа. Каким может быть ответ? Россия недавно своими маневрами близ украинской границы показала, что готова к любому сценарию. Защищать русских будем везде. Но русские же есть не только в Донбассе, но и в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Житомире и так далее. Любые попытки уничтожать русское на Украине — православие, историю, язык, культуру — могут столкнуться с очень жестким ответом со стороны России. А это может закончить государственность Украины как таковой», — резюмировал Юрий Кот.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что жительница Харькова вместе со своими детьми выбросила паспорта Украины.