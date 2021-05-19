Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США

Арктическое направление чрезвычайно важно для Вооруженных сил России, поскольку является кратчайшим путем для атаки по США в случае войны с ними. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее начальник штаба армии ВВС и ПВО России генерал-майор Игорь Чуркин заявил, что после строительства новой взлетно-посадочной полосы на аэродроме Нагурское (Земля Франца-Иосифа в Арктике), тот сможет принимать самолеты любого класса — даже стратегические бомбардировщики, оснащенные ядерными бомбами. При этом Чуркин подчеркнул, что применение истребительной авиации в самых северных широтах РФ уже давно идет полным ходом.

«Если внимательно посмотреть на Арктику, то можно увидеть, что это самый короткий путь для удара по США в случае войны с ними, — заявил Баранец. — Наши арктические стратегические бомбардировщики, даже не заходя в зону ПВО, с очень близкого расстояния могут ударить по территории противника — и это тот «пистолет», который мы должны держать «у горла» Соединенных Штатов в качестве ответа на то, что они размещают свои войска в непосредственной близости от наших границ».

По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды», самолеты с ядерным оружием на борту, размещенные на Земле Франца-Иосифа, позволят снизить «хищнические аппетиты янки», которые уже заявили, что «плевать хотели на условия России» по эксплуатации Северного морского пути.

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«Они считают его не нашим, а международным — и уже готовятся к силовым методам прикрытия своих атомных ледоколов, которые собираются отправить к нашим границам, — возмущен эксперт. — В частности, на Аляске для этих целей уже появился целый авиационный полк!»

Собеседник ФАН убежден, что первым местом, где может вспыхнуть конфликт между США и РФ, будет именно Арктика, поскольку американцы «уже призывают очистить регион от российской оккупации». В этих условиях, подчеркнул Баранец, размещение в нем стратегических бомбардировщиков покажет Вашингтону, что Москва намерена серьезно защищать свои северные рубежи.