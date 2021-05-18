Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным

Москва, 18 мая. Военный суд признал законным решение об отказе возбудить дело после госпитализации Алексея Навального.

Суд отклонил жалобу на решение об отказе возбудить дело по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) после госпитализации Алексея Навального, которая якобы произошла в прошлом году.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.