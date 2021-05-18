Красть уже нечего: в Турции высмеяли съемки адаптации сериала «Бумажный дом»

Анкара, 18 мая. Оппозиция Турция в ироничной форме прокомментировала начало съемок турецкого аналога популярного испанского сериала «Бумажный дом» (Le Casa De Papel).

Комедийный фильм La Hey De Maske станет местной адаптацией известного сериала Netflix, сюжет которого посвящен организации крупномасштабных ограблений Королевского монетного двора и затем Банка Испании бандой авантюристов с преступным прошлым.

La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu La Hay De Maske, çekimlere başladıhttps://t.co/6s8zqLmZ6k pic.twitter.com/WEkgE6fGTR — T24 (@t24comtr) May 15, 2021

Съемки фильма начались в середине мая в Анкаре и ее пригородах. Имена героев, как и в оригинальном сериале, будут созвучны городам — только в этот раз турецким, в частности, Измир, Стамбул, Йозгат, Сивас и другие. Среди актерского состава в том числе будут задействованы известные блогеры. Производство фильма взяла на себя киностудия SineLine Film Yapım, а режиссером стал Сефа Озчелик. О подробностях сюжета и дате выхода фильма пока не сообщается.

La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu La Hay De Maske'den ilk görsel https://t.co/hd3ehRZcg0 pic.twitter.com/J85ywZQzcn — NTV Kültür Sanat (@NTVKSanat) May 16, 2021

Известные оппозиционные политики провели параллель между сюжетом художественного фильма и недавним скандалом с пропажей 128 миллиардов долларов США из резервов местного Центробанка, указав на то, что в Турции банде проходимцев воровать уже нечего.

«Но в этой стране это уже сделано. Это было не шоу, а просто короткометражный фильм. Они вошли через заднюю дверь, а не через стены», — отметил глава «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу.

«Вы опоздали, сейф уже полностью пуст», — прокомментировала сопредседатель прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) Первин Булдан.

Пропавшие 128 миллиардов

На протяжении последних месяцев оппозиция Турции неустанно задает вопросы президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану и функционерам возглавляемой им «Партии справедливости и развития» (ПСР) о том, куда исчезли 128 миллиардов долларов из резервов Центробанка, а по улицам Стамбула были развешаны баннеры с надписью: «Где 128 миллиардов долларов?». Этот же вопрос по-прежнему вызывает бурную реакцию в турецком сегменте социальных сетей.

Речь идет о крупном объеме финансовых средств, которые госбанки продали на валютных рынках для поддержки турецкой лиры. Такая политика началась примерно с муниципальных выборов 2019 года и усилилась в 2020-м, когда пандемия продемонстрировала уязвимость местной лиры и зависимость республики от внешнего финансирования. По подсчетам, в 2019-2020 годах объем продаж составил как раз 128,3 миллиарда долларов. Оппозиция считает, что Эрдоган и его зять экс-министр финансов Берат Албайрак безуспешно потратили миллиарды долларов на поощрение лиры.

Как отметил Эрдоган, продажи помогли поддержать экономику, однако при этом они резко истощили буферные резервы страны в иностранной валюте, сделав ее более уязвимой для кризиса. В целом представители ПСР оправдываются тем, что валютные интервенции позволили Турции избежать повышения процентных ставок и обращения за поддержкой к Международному валютному фонду (МВФ).

Erdoğan’dan ‘128 milyar dolar nerede?’ sorusuna yanıthttps://t.co/8W3MbEQ1P8 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 24, 2021

Использование резервов для укрепления валюты является обычной мировой практикой, однако в Турции все дошло до такой степени, что запасы, по разным оценкам, с начала 2020 года сократились на 75%. Несмотря на продажу огромных сумм, властям не удалось ни остановить инфляцию, ни удержать местную валюту. С конца 2015 года лира потеряла 50% своей стоимости.

В связи с вышесказанным представители оппозиции республики обвиняют власти в непрозрачной продаже миллиардов валютных резервов. Они высказывают сомнения, были ли доллары потрачены, чтобы удержать привязку валютного курса, а также продолжают спрашивать, кому эти средства были проданы и применялись ли при этом спекуляции.

Согласно данным Центробанка Турции, чистый буфер на 2 апреля составлял всего 10,7 миллиарда долларов, что является самым низким показателем за последние 18 лет. Если учесть непогашенные свопы на сумму 41,1 миллиарда долларов, то можно сделать вывод, что резервы находятся на глубоко отрицательном уровне.