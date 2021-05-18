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18 мая 12:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:11
Политика
Журавко назвал меморандум об интеграции с Евросоюзом стуком в закрытую дверь
12:10
Политика
Врио Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья
12:10
Общество
Отделочные работы на станции московского метро «Терехово» завершены на 85%
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
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Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой

Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
Пресс-служба Росгвардии

Пенза, 18 мая. Житель области, обвиняемый в убийстве трех человек, погиб при попытке уйти от преследования. Сотрудники Росгвардии выстрелили в мужчину после того, как он открыл по ним огонь.

Жертвами пензенца стали его жена, мать супруги и ее брат. Сначала он расправился с женщинами в селе Липовка Малосердобинского района. Затем злоумышленник прибыл в село Огаревка, где из охотничьего ружья застрелил родственника жены.

Через некоторое время на место ЧП выехали сотрудники Росгвардии. По приезде в район, где были совершены преступления, они стали искать мужчину и вскоре нашли его в лесном массиве, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

После обнаружения злоумышленник попытался уйти от погони, сопровождая свой отход стрельбой из ружья. В ответ на это росгвардейцы также применили оружие, и одна из пуль задела преступника. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

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