Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой

Пенза, 18 мая. Житель области, обвиняемый в убийстве трех человек, погиб при попытке уйти от преследования. Сотрудники Росгвардии выстрелили в мужчину после того, как он открыл по ним огонь.

Жертвами пензенца стали его жена, мать супруги и ее брат. Сначала он расправился с женщинами в селе Липовка Малосердобинского района. Затем злоумышленник прибыл в село Огаревка, где из охотничьего ружья застрелил родственника жены.

Через некоторое время на место ЧП выехали сотрудники Росгвардии. По приезде в район, где были совершены преступления, они стали искать мужчину и вскоре нашли его в лесном массиве, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

После обнаружения злоумышленник попытался уйти от погони, сопровождая свой отход стрельбой из ружья. В ответ на это росгвардейцы также применили оружие, и одна из пуль задела преступника. От полученного ранения мужчина скончался на месте.