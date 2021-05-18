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18 мая 12:13
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новостей
12:11
Политика
Журавко назвал меморандум об интеграции с Евросоюзом стуком в закрытую дверь
12:10
Политика
Врио Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья
12:10
Общество
Отделочные работы на станции московского метро «Терехово» завершены на 85%
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
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В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий

Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
wikipedia.org  /  The U.S. Army

Вашингтон, 18 мая. Американские военнослужащие гибнут вне зон боевых действий из-за проблем в законодательстве Соединенных Штатов, заявила специалист в области военных преступлений Холли Маккей.

Военный эксперт в материале для издания The National Interest назвала главную причину гибели солдат вне зон боевых действий. Она отметила, что главным образом здесь речь идет о доктрине Фереса, которая запрещает американским солдатам требовать от правительства компенсации за физический ущерб, полученный при исполнении служебных обязанностей.

Более того, согласно документу, членам семей военнослужащих запрещается подавать в суд в случае гибели или ранения солдата. Маккей акцентирует внимание на том, что в теории это применимо только к боевым действиям, однако на деле такие правила действуют везде — никто не несет ответственности за гибель военных на законодательном уровне.

Однако если такие, сугубо внутренние проблемы, американскому командованию удается скрыть, то напряжение в отношениях с другими государствами утаить не получится. Особенно это касается России — замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее констатировал, что перезагрузка в отношениях с США не подлежит обсуждению. Несмотря на напряженность между Москвой и Вашингтоном, в Соединенных Штатах, тем не менее, продолжают подливать масла в огонь путем обвинений РФ в увеличении военной активности, передает RT.

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