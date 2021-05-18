В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий

Вашингтон, 18 мая. Американские военнослужащие гибнут вне зон боевых действий из-за проблем в законодательстве Соединенных Штатов, заявила специалист в области военных преступлений Холли Маккей.

Военный эксперт в материале для издания The National Interest назвала главную причину гибели солдат вне зон боевых действий. Она отметила, что главным образом здесь речь идет о доктрине Фереса, которая запрещает американским солдатам требовать от правительства компенсации за физический ущерб, полученный при исполнении служебных обязанностей.

Более того, согласно документу, членам семей военнослужащих запрещается подавать в суд в случае гибели или ранения солдата. Маккей акцентирует внимание на том, что в теории это применимо только к боевым действиям, однако на деле такие правила действуют везде — никто не несет ответственности за гибель военных на законодательном уровне.

Однако если такие, сугубо внутренние проблемы, американскому командованию удается скрыть, то напряжение в отношениях с другими государствами утаить не получится. Особенно это касается России — замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее констатировал, что перезагрузка в отношениях с США не подлежит обсуждению. Несмотря на напряженность между Москвой и Вашингтоном, в Соединенных Штатах, тем не менее, продолжают подливать масла в огонь путем обвинений РФ в увеличении военной активности, передает RT.