Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину

Кемерово, 18 мая. Прапорщик Денис Варакосов и старший сержант Илья Кирчев спасли пожилую жительницу Киселевска из горящей квартиры.

Инцидент произошел ночью на улице Сандалова. Росгвардейцы, которые прибыли на сообщение о возгорании в жилом доме, обнаружили задымление в подъезде и оперативно начали эвакуировать граждан. В одной из квартир обнаружили женщину, которая из-за пожара в подъезде не смогла покинуть жилье.

Сотрудники Росгвардии приняли решение эвакуировать пожилую женщину через окно. При помощи самосвала, который подъехал к оконному проему, сотрудники правопорядка эвакуировали женщину в безопасное место. Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Полицейские Волжского вынесли из горящей квартиры потерявшего сознание жильца, сообщал ФАН. Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на Пионерской улице.