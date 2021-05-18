Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды

Авторитетный научный журнал Science опубликовал в начале мая 2021 года статью о том, что на Чернобыльской атомной электростанции датчики фиксируют медленное нарастание числа нейтронов внутри помещений объекта «Укрытие». Нейтроны — неизменные спутники реакций деления ядер, поэтому рост их числа говорит о развитии цепной реакции в саркофаге ЧАЭС.

Насколько опасна эта тенденция? И возможна ли новая ядерная катастрофа, теперь уже внутри объекта «Укрытие»? Об этом — в материале ФАН.

wikipedia.org / IAEA Imagebank / CC BY-SA 2.0

Терра инкогнита

Построенный в 1986 году защитный саркофаг вокруг разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС в этом году отметит свой 35-летний юбилей. Работы по созданию этого уникального объекта были выполнены в кратчайшие сроки: постройка «Укрытия» продолжалась 206 дней и была завершена уже 30 ноября 1986 года.

Рекордно короткий срок стройки удалось обеспечить за счет того, что строители пошли на разумный риск: несущие балки А и Б, а также главную балку «Мамонт» решили укладывать на поврежденные взрывом конструкции и опоры блока, прочность которых не была достоверно установлена из-за крайне высоких уровней излучения. Еще одну балку, «Осьминог», пришлось и вовсе крепить на восьми различных точках, так как она перекрывала один из самых разрушенных взрывом участков.

Внутри «Укрытия» осталась большая часть облученного уранового топлива весом около 170 тонн, более 1000 тонн графитовой кладки и даже 2000-тонная крышка реактора, которую сорвало и покорежило взрывом.

Ситуация была осложнена тем, что сразу же после аварии на ЧАЭС внутри 4-го энергоблока начался неуправляемый разогрев остатков активной зоны. Уран, смешанный с графитом и конструкциями реактора, разогрелся до температуры плавления, после чего образовавшаяся лава протекла вниз, частично заполнив и перекрыв помещения под реактором.

Это определило основную слабость «Укрытия»: саркофаг имеет прочные стены и крышу, а вот его дно — это во многом условность. В этом качестве пришлось использовать существующие фундаменты помещений ЧАЭС, которые были только несколько усилены.

За прошедшее с 1986 года время было исследовано чуть более половины всех помещений и проходов внутри объекта «Укрытие». Остающиеся 170 помещений недоступны либо по причине крайне высоких уровней радиации, либо из-за сплошных непроницаемых преград, созданных взрывом или последующей заливкой бетоном, которую производили строители саркофага.

Эта неисследованная зона, где как раз находится большая часть застывшей радиоактивной лавы, формирует сегодня основной риск по началу новой цепной реакции на ЧАЭС.

wikipedia.org / IAEA Imagebank / CC BY-SA 2.0

Вода дырочку найдет

Еще одним неизвестным фактором в развитии ситуации на «Укрытии» стала обычная вода. Ее оказалось немало внутри саркофага еще при стройке: в подвалы сооружения стекали как атмосферные осадки, так и вся та вода, которую лили в разрушенный реактор ликвидаторы. В дальнейшем большую часть осадков задержала крышка саркофага, но полностью перекрыть поступление воды внутрь «Укрытия» так и не удалось. При постепенном разрушении старого саркофага поступление воды внутрь усилилось, причем эти процессы шли по нарастающей.

В рамках ядерных реакций вода — хороший замедлитель нейтронов. Дело в том, что для цепной реакции надо обеспечивать замедление нейтронов: ядро урана при делении выбрасывает высокоэнергетические, «быстрые» нейтроны, а вот делится, наоборот — от низкоэнергетических, «медленных» или тепловых.

Поступление воды в помещения, заполненные ураново-графитовой лавой, вполне могло стать причиной начала цепной реакции. Тому есть природное подтверждение — в 1972 году на урановом месторождении Окло в Габоне был найден интересный геологический артефакт: природный ядерный реактор, действовавший там около 3 млрд лет тому назад.

Этот уникальный объект возник в результате затопления пористых и богатых ураном пород грунтовыми водами, которые выступили в качестве замедлителя нейтронов. Тепло, выделявшееся в результате реакции, нагревало породу до нескольких сотен градусов, что вызывало кипение и испарение воды. Это, в свою очередь, замедляло, а потом и останавливало цепную реакцию. Затем порода охлаждалась, вода конденсировалась, а цепная реакция опять возобновлялась. Такой циклический процесс на Окло продолжался несколько сотен тысяч лет, в результате чего на месторождении «сгорело» несколько тысяч тонн природного урана.

Увы, в статье Science причина возникновения цепной реакции в саркофаге 4-го энергоблока ЧАЭС не называется. Как уже было сказано, объективно установить механизм «разгона» техногенного реактора на протекшей ураново-графитовой лаве затруднительно из-за опасной радиационной обстановки внутри «Укрытия». Однако аналог сегодняшних событий в Чернобыле с событиями на месторождении Окло около 3 млрд лет тому назад выглядит вполне разумной гипотезой.

wikipedia.org / Ingmar Runge / CC BY-SA 3.0

Что может произойти с «Укрытием»?

Изначальный срок службы объекта «Укрытие» был определен проектировщиками и конструкторами как 20-40 лет. По сути, саркофаг предполагался в качестве временной конструкции, которую потом требовалось разобрать — и построить на ее месте постоянную и надежную гермооболочку. Либо же, в наилучшем варианте, все-таки начать разбор разрушенных конструкций и утилизацию расплавившейся активной зоны реактора.

Впоследствии этот план частично реализовали, построив в 2007-2016 годах поверх старого «Укрытия» новую конструкцию — объект «Арка». Однако «Арка» не решила главной проблемы — медленного разрушения старого саркофага. Кроме того, новую конструкцию для экономии средств выполнили не в виде надежной герметической оболочки или контейнмента, а наоборот — в виде легкой ограждающей конструкции, конфайнмента.

Несмотря на похожесть этих двух английских слов, инженерное наполнение конструкций различное. Контейнмент — это прочная и герметичная железобетонная конструкция, способная выдержать и внутренний взрыв, и прямое падение на нее пассажирского самолета. А вот конфайнмент — это лишь легкий «зонтик» над опасным местом, который может удержать капли дождя или тонкий слой снега и льда, но не более того.

В силу этого многие эксперты еще при сооружении «Арки» подвергали проект справедливой критике, подчеркивая, что новое укрытие никак не решает вопрос надежности старого саркофага. Фактически, главный спонсор «Арки», Евросоюз, таким нехитрым способом обезопасил себя от попадания радионуклидов в воздух над ЧАЭС, но никак не способствовал ни контролю протечек внутри старого саркофага, ни созданию надежной «подложки» под ним.

Еще одним обманом со стороны Брюсселя стало обещание начать утилизацию старого саркофага внутри «Арки». На сегодняшний день оказалось, что такие работы слишком дороги и просто не предусмотрены ни в бюджете Украины, ни в помощи Евросоюза.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Поэтому статья Science действительно поднимает насущную проблему. Если внутри старого саркофага регистрируется рост уровня нейтронного излучения, то единственным его источником может быть только (пока еще) медленно разгоняющаяся цепная реакция. Но никто не может сказать, насколько быстро и в каком направлении этот процесс может эволюционировать.

Он может пойти в сторону угасания цепной реакции за счет испарения воды или — наоборот, в сторону усиления, когда в ядерные реакции будут вовлекаться все большие количества урана внутри саркофага. Что, кстати, может привести к дополнительным разрушениям его конструкции и спусканию урановой лавы на более низкие уровни «Укрытия», вплоть до горизонтов грунтовых вод.

Такой катастрофический сценарий пока представляется лишь гипотетическим. Однако сказать что-то определенное о его реальной вероятности никто не может, поскольку около половины объема старого саркофага никак не контролируется.

Так что «Укрытие» — это опасная «бочка с порохом», а точнее — с ураном. Да, она вряд ли взорвется, но и без взрыва последствия ядерной реакции в саркофаге могут быть предельно непредсказуемыми.