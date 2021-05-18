Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам

Казань, 18 мая. Школьники, получившие травмы при вооруженном нападении на гимназию №175, обращаются за медицинской помощью с разными жалобами на здоровье.

При этом новых госпитализированных в результате происшествия нет, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Стрельба в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани случилась утром 11 мая. Ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев — бывший ученик, назвавший себя «богом». В результате ЧП погибли девять человек, среди них семь детей, еще 24 человека пострадали. Все они были госпитализированы.

Ранее корреспондентам ФАН стал известен список травм пострадавших в ходе стрельбы в казанской школе №175. Первые пациенты начали поступать в стационары спустя час после трагедии.