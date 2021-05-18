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18 мая 12:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:11
Политика
Журавко назвал меморандум об интеграции с Евросоюзом стуком в закрытую дверь
12:10
Политика
Врио Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья
12:10
Общество
Отделочные работы на станции московского метро «Терехово» завершены на 85%
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
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Происшествия
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
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Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам

  /   Обновлено: 18 мая 2021 11:58
Происшествия
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
Global Look Press  /  vk.com / region_kazan116

Казань, 18 мая. Школьники, получившие травмы при вооруженном нападении на гимназию №175, обращаются за медицинской помощью с разными жалобами на здоровье.

При этом новых госпитализированных в результате происшествия нет, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Стрельба в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани случилась утром 11 мая. Ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев — бывший ученик, назвавший себя «богом». В результате ЧП погибли девять человек, среди них семь детей, еще 24 человека пострадали. Все они были госпитализированы.

Ранее корреспондентам ФАН стал известен список травм пострадавших в ходе стрельбы в казанской школе №175. Первые пациенты начали поступать в стационары спустя час после трагедии.

стрельба казань школа
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Все новости / Происшествия / Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
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