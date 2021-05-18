Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию

Колумбийский Центральный союз работников (CUT) призвал граждан страны присоединиться к проведению массовой мирной акции протеста, проведение которого запланировано на среду, 19 мая.

Обращение размещено на официальной странице союза в Twitter.

El Paro continúa. Por la Vida y la Paz mantenemos la convocatoria a las más grandes y pacíficas movilizaciones para este miércoles de 19 de mayo, con todos los protocolos de bioseguridad. — Central Unitaria de Trabajadores #ParoNacional19M (@cutcolombia) May 18, 2021

Предстоящая акция может стать самой массовой с начала национальной забастовки, стартовавшей 28 апреля после принятия правительством Ивана Дуке налоговой реформы, которая затрагивала самые малообеспеченные слои населения страны. Согласно планам правительства, реформа должна была помочь собрать дополнительные 6,8 млрд долларов, необходимых для преодоления экономических последствий пандемии.

Акции протеста, начавшиеся в крупнейших городах Колумбии, почти сразу переросли в столкновения с полицией, в ходе которых на сегодняшний день погибло более 40 человек. Особой жестокостью в отношении протестующих отличились штурмовые отряды полиции (ESMAD).

Хотя правительство отозвало проект налоговой реформы, протесты не стихают. Демонстранты расширили список требований, включая борьбу с бедностью, обеспечение доступа к образованию и медицине для всех граждан страны, проведение расследований в отношении силовиков, применявших насилие против участников протестов.

В воскресенье, 16 мая лидеры протестующих встретились с представителями правительства, передав им список требований, включающий более 100 пунктов, который чиновники пообещали рассмотреть на следующий день.

В понедельник 17 мая представители CUT сообщили об отказе правительства Дуке идти на уступки, в связи с чем профсоюз объявил о продолжении акций протеста.

⚠️COMUNICADO DEL COMITÉ NACIONAL DE PARO ⚠️



El gobierno de Duque no quiere negociar, se niega a brindar garantías.



???? Comunicado en la web https://t.co/OtL3mr33tX



[Abrimos hilo] pic.twitter.com/VfHGYbXvyh — Central Unitaria de Trabajadores #ParoNacional19M (@cutcolombia) May 18, 2021

В ответ на это, президент страны Иван Дуке отдал приказ о полном развертывании сил безопасности для деблокирования улиц и дорог, занятых манифестантами. Губернаторы и мэры городов должны задействовать все имеющиеся в наличии силы для подавления демонстраций.

Колумбийцы осудили решение президента, которое, по их мнению, приведет к эскалации уличного насилия и новому витку кровопролития.