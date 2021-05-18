Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 12:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:11
Политика
Журавко назвал меморандум об интеграции с Евросоюзом стуком в закрытую дверь
12:10
Политика
Врио Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья
12:10
Общество
Отделочные работы на станции московского метро «Терехово» завершены на 85%
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
Политика
Рябков назвал возможным саммит Путина и Байдена в одной из «дипломатических столиц Европы»
11:51
Происшествия
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
Все новости
18 мая 12:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:11
Политика
Журавко назвал меморандум об интеграции с Евросоюзом стуком в закрытую дверь
12:10
Политика
Врио Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья
12:10
Общество
Отделочные работы на станции московского метро «Терехово» завершены на 85%
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
Политика
Рябков назвал возможным саммит Путина и Байдена в одной из «дипломатических столиц Европы»
11:51
Происшествия
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
Все новости

Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию

Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
Global Look Press  /  Chepa Beltran / Keystone Press Agency

Колумбийский Центральный союз работников (CUT) призвал граждан страны присоединиться к проведению массовой мирной акции протеста, проведение которого запланировано на среду, 19 мая.

Обращение размещено на официальной странице союза в Twitter.

Предстоящая акция может стать самой массовой с начала национальной забастовки, стартовавшей 28 апреля после принятия правительством Ивана Дуке налоговой реформы, которая затрагивала самые малообеспеченные слои населения страны. Согласно планам правительства, реформа должна была помочь собрать дополнительные 6,8 млрд долларов, необходимых для преодоления экономических последствий пандемии.

Акции протеста, начавшиеся в крупнейших городах Колумбии, почти сразу переросли в столкновения с полицией, в ходе которых на сегодняшний день погибло более 40 человек. Особой жестокостью в отношении протестующих отличились штурмовые отряды полиции (ESMAD).

Хотя правительство отозвало проект налоговой реформы, протесты не стихают. Демонстранты расширили список требований, включая борьбу с бедностью, обеспечение доступа к образованию и медицине для всех граждан страны, проведение расследований в отношении силовиков, применявших насилие против участников протестов.

В воскресенье, 16 мая лидеры протестующих встретились с представителями правительства, передав им список требований, включающий более 100 пунктов, который чиновники пообещали рассмотреть на следующий день.

В понедельник 17 мая представители CUT сообщили об отказе правительства Дуке идти на уступки, в связи с чем профсоюз объявил о продолжении акций протеста.

В ответ на это, президент страны Иван Дуке отдал приказ о полном развертывании сил безопасности для деблокирования улиц и дорог, занятых манифестантами. Губернаторы и мэры городов должны задействовать все имеющиеся в наличии силы для подавления демонстраций.

Колумбийцы осудили решение президента, которое, по их мнению, приведет к эскалации уличного насилия и новому витку кровопролития.

протесты колумбия
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 51535 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 42659 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 36968 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 30101 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 23478 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Все новости / Весь мир / Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
Рейтинг@Mail.ru