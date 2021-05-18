Россия продолжает сокращать вложения в облигации Соединенных Штатов

Вашингтон, 18 мая. Российская Федерация уменьшила объем своих инвестиций в облигации Соединенных Штатов Америки.

Сумма вложений составляла 5,756 миллиарда долларов еще в феврале текущего года. В марте этот показатель опустился до 3,976 миллиарда долларов, пишет ТАСС, ссылаясь на данные Минфина США.

Россия уже продолжительное время планомерно снижает уровень инвестиций в американский госдолг. В апреле 2018 года их объем достигал 96 миллиардов, но за месяц сократился до 48,7 миллиарда. Недолгий отход от стратегии был зафиксирован в 2019 году, а возобновление тенденции последовало в 2020-м, когда за март российские вложения в государственные ценные бумаги США уменьшились втрое.

Массированные вливания средств в бюджет США являются главным риском для курса доллара, отмечал ранее инвестор Сергей Дроздов.