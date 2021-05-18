Выступившему на Украине Андрею Макаревичу посоветовали остаться там жить

Москва, 18 мая. Российскому музыканту Андрею Макаревичу после концертов в городах Западной Украины предложили остаться жить в этой стране. Совет дали недовольные его поступком пользователи Сети.

Артист гастролирует по Украине с новым проектом «УО5». Лидер «Машины времени» уже выступил в Полтаве, Тернополе, Хмельницком, Ровно, Черновцах и Львове.

Музыкант опубликовал на своей странице в Instagram несколько видео с концертов. Судя по кадрам, размещенным певцом, в залах аншлаг. Украинцы с возгласами встречали российского артиста, пишет «Культуромания».

Певец тепло отзывался об украинской публике и восторгался городской архитектурой. Некоторые интернет-пользователи были поражены словами Макаревича и предложили ему остаться на Украине, раз ему там все нравится.

«Ну и оставался бы Макар на Украине»; «Андрей Вадимович, оставайтесь там жить»; «Певец ушедшей эпохи дает концерт в зале ушедшей эпохи. Осталось только побрататься с молодежью из ГДР и Чехословакии»; «Мутный он какой-то… Сначала за [президента России Владимира] Путина агитировал, а когда Крым свалил в Россию и Андрюша потерял нелегальное виноделие из-за этого в Крыму, то сразу Россия с Путиным стали врагами… Мутный дядька», — написали они.

Макаревич порой резко высказывается в адрес России. Уже не первый раз музыканту предлагают перебраться на Украину.