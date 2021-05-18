Рябков: Россия движется в сторону завершения процедур по денонсации ДОН

Москва, 18 мая. Россия движется в направлении завершения процедур по денонсации Договора по открытому небу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее Рябков заявлял, что шанс на сохранение ДОН очень маленький, так как Соединенные Штаты и их союзники потеряли слишком много времени.

Кроме этого, сообщалось, что Госдума будет рассматривать денонсацию Договора по открытому небу на заседании 19 мая. В данный момент в МИД РФ подчеркнули, что Россия уже движется в сторону завершения процедур по денонсации договора.

США вышли из Договора по открытому небу еще в ноябре 2020 года. Тогда Вашингтон заявил, что выходит в одностороннем порядке якобы из-за «нарушения условий» соглашения со стороны России.