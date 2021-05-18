Тело новорожденной девочки без руки и ноги обнаружили в лесу под Пензой

Пенза, 18 мая. Бездыханное тело младенца, лишенное пары конечностей, было обнаружено местными жителями неподалеку от села Старая Каменка Пензенской области.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, сообщение о найденном ребенке поступило в 16:27 минувшего воскресенья. При осмотре места происшествия было установлено, что тело не имеет левой руки и правой ноги.

В настоящее время сотрудниками регионального УМВД устанавливается личность возможной матери погибшей девочки. Проверяются поликлиники и районные больницы, в которых подозреваемая могла состоять на учете по беременности.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе сотрудники Росгвардии ликвидировали стрелка, учинившего массовое убийство бывшей жены и ее родственников.