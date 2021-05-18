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18 мая 16:44
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новостей
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
Политика
Большинство жителей Германии выступили за смену состава правительства
16:19
Общество
Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
16:16
Общество
Тюменские врачи спасли потерявшего полтора литра крови мужчину
16:15
Общество
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Кинологи из Петербурга показали, как тестируют щенков для службы

Видео
Кинологи из Петербурга показали, как тестируют щенков для службы

Перед приемом на службу и долгим обучением собаки проходят специальные задания.

Игра в мяч с полуторамесячным щенком на первый взгляд кажется обычной. На самом деле собаки проходят тест на профпригодность, их отбирают для работы в кинологической службе. Сотрудники ведомства сняли на видео, как четвероногие по кличке Етти, Егерь и Евро выполняют задания.

«Тест состоял из шести этапов. Сейчас, на данный момент, мы воспроизвели три этапа: это третий тест, пятый тест и шестой тест. Третий тест — это реакция на апортировочный предмет, пятый тест — это реакция на игрушку, на перетягивание игрушки, и шестой тест — это принуждение щенка, фиксирование и принуждение. Щенок показал уверенную реакцию на пять баллов во всех трех испытаниях», — рассказал сотрудник ведомства.

По заключению кинологов, самой активной и игривой оказалась девочка по кличке Етти, а ее братья отличились сообразительностью и общительностью.

Собак для службы кинологи отбирают и тренируют с щенячьего возраста. Для этого нужно быть и зоологом, и ветеринаром в одном лице, хорошо знать поведение животных. При обучении учитываются и характер, и интеллект собаки. Четвероногие полицейские работают в различных подразделениях, помогают в поиске людей и предметов, в том числе взрывчатки.

собаки подготовка щенки кинологи
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