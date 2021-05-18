Кинологи из Петербурга показали, как тестируют щенков для службы

Перед приемом на службу и долгим обучением собаки проходят специальные задания.

Игра в мяч с полуторамесячным щенком на первый взгляд кажется обычной. На самом деле собаки проходят тест на профпригодность, их отбирают для работы в кинологической службе. Сотрудники ведомства сняли на видео, как четвероногие по кличке Етти, Егерь и Евро выполняют задания.

«Тест состоял из шести этапов. Сейчас, на данный момент, мы воспроизвели три этапа: это третий тест, пятый тест и шестой тест. Третий тест — это реакция на апортировочный предмет, пятый тест — это реакция на игрушку, на перетягивание игрушки, и шестой тест — это принуждение щенка, фиксирование и принуждение. Щенок показал уверенную реакцию на пять баллов во всех трех испытаниях», — рассказал сотрудник ведомства.

По заключению кинологов, самой активной и игривой оказалась девочка по кличке Етти, а ее братья отличились сообразительностью и общительностью.

Собак для службы кинологи отбирают и тренируют с щенячьего возраста. Для этого нужно быть и зоологом, и ветеринаром в одном лице, хорошо знать поведение животных. При обучении учитываются и характер, и интеллект собаки. Четвероногие полицейские работают в различных подразделениях, помогают в поиске людей и предметов, в том числе взрывчатки.