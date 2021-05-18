Туристы начали приезжать на греческие пляжи

В Греции ослабили ограничения по коронавирусу и расширили список государств, из которых могут прибывать туристы.

На пустующих греческих пляжах вновь появляются отдыхающие. На кадрах видно, что туристов пока немного, но они есть. Люди отдыхают, загорают, купаются, едят в кафе.

«Я очень рада быть в Греции, потому что карантин окончен, погода прекрасная. Я люблю море. Два дня назад мы плавали с моими друзьями, так что я открыла сезон 2021. Я очень рада, что ситуация с коронавирусом идет на спад», — рассказала туристка из России.

Напомним, с 14 мая в Греции расширили список государств, из которых могут прибывать туристы. Теперь таких стран 29 — это Китай, Япония, Австралия, Южная Корея, Россия, а также центральная Европа и Балканы. Раньше в страну могли приезжать до 500 россиян в неделю, затем это количество увеличили до четырех тысяч, теперь число путешественников из России не ограничено. В три раза увеличен и список открытых аэропортов для этих целей.

«Мы только сегодня открылись и рады приветствовать первых гостей из Израиля, Франции и нескольких государств Балканского полуострова. Соблюдая все протоколы, мы готовы предложить нашим гостям чистые каникулы в чистой окружающей среде», — прокомментировал генеральный директор курортного комплекса Константинос Тзикопоулос.

Иностранцы должны предоставить свидетельство о вакцинации, результаты отрицательного ПЦР-теста или справку о перенесенном коронавирусе и наличии антител. Для таких туристов отменен обязательный недельный карантин.