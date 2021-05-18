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18 мая 13:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:40
Армия
В Сети удивились затратам на эксплуатацию израильского «Железного купола»
13:38
Происшествия
Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей
13:37
Армия
Британцы посоветовали Королевскому флоту «не расслабляться» в Черном море
13:36
Общество
Москвичи могут бесплатно получить воду на станциях метро из-за сильной жары
13:35
Происшествия
СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья
13:35
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
13:34
Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
13:33
Происшествия
Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик уходил гулять с бродягой
13:23
Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
13:22
Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
13:21
Происшествия
Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства
13:21
Происшествия
Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской
13:16
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
13:16
Общество
«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате
13:15
Политика
Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ
13:13
Общество
В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители
13:11
Общество
Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах
13:10
Происшествия
Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском
13:07
Видео
Куски лепнины снова рухнули в центре Петербурга на тротуар
13:06
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом
Все новости

Туристы начали приезжать на греческие пляжи

Видео
Туристы начали приезжать на греческие пляжи

В Греции ослабили ограничения по коронавирусу и расширили список государств, из которых могут прибывать туристы.

На пустующих греческих пляжах вновь появляются отдыхающие. На кадрах видно, что туристов пока немного, но они есть. Люди отдыхают, загорают, купаются, едят в кафе.

«Я очень рада быть в Греции, потому что карантин окончен, погода прекрасная. Я люблю море. Два дня назад мы плавали с моими друзьями, так что я открыла сезон 2021. Я очень рада, что ситуация с коронавирусом идет на спад», — рассказала туристка из России.

Напомним, с 14 мая в Греции расширили список государств, из которых могут прибывать туристы. Теперь таких стран 29 — это Китай, Япония, Австралия, Южная Корея, Россия, а также центральная Европа и Балканы. Раньше в страну могли приезжать до 500 россиян в неделю, затем это количество увеличили до четырех тысяч, теперь число путешественников из России не ограничено. В три раза увеличен и список открытых аэропортов для этих целей.

«Мы только сегодня открылись и рады приветствовать первых гостей из Израиля, Франции и нескольких государств Балканского полуострова. Соблюдая все протоколы, мы готовы предложить нашим гостям чистые каникулы в чистой окружающей среде», — прокомментировал генеральный директор курортного комплекса Константинос Тзикопоулос.

Иностранцы должны предоставить свидетельство о вакцинации, результаты отрицательного ПЦР-теста или справку о перенесенном коронавирусе и наличии антител. Для таких туристов отменен обязательный недельный карантин.  

туристы россияне греция отдых коронавирус
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