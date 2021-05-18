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новостей
12:10
Политика
Врио Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья
12:10
Общество
Отделочные работы на станции московского метро «Терехово» завершены на 85%
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
Политика
Рябков назвал возможным саммит Путина и Байдена в одной из «дипломатических столиц Европы»
11:51
Происшествия
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
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Путин указал на осложнение ситуации в мире

  /   Обновлено: 18 мая 2021 12:08
Армия
Путин указал на осложнение ситуации в мире
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент можно наблюдать деградацию системы контроля вооружения и терроризм в мире.

По его словам, деградация системы стратегической стабильности и контроля над оружием вызывает определенное беспокойство. К тому же на сегодняшний день можно наблюдать обострение региональных конфликтов. Например, в Афганистане, Ливии и на Ближнем Востоке, что вызывает весомое осложнение ситуации в мире.

Также Путин отметил, что Россия готова взаимовыгодно сотрудничать с другими государствами на принципах равноправия и невмешательства. Российская Федерация призывает другие страны к партнерской слаженной работе по борьбе с различными проблемами, резюмировал он.

Также ранее российский лидер заявил, что Россия продолжит способствовать достижению договоренности по Приднестровью.

путин пандемия вороужение
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