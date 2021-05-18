Путин указал на осложнение ситуации в мире

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент можно наблюдать деградацию системы контроля вооружения и терроризм в мире.

По его словам, деградация системы стратегической стабильности и контроля над оружием вызывает определенное беспокойство. К тому же на сегодняшний день можно наблюдать обострение региональных конфликтов. Например, в Афганистане, Ливии и на Ближнем Востоке, что вызывает весомое осложнение ситуации в мире.

Также Путин отметил, что Россия готова взаимовыгодно сотрудничать с другими государствами на принципах равноправия и невмешательства. Российская Федерация призывает другие страны к партнерской слаженной работе по борьбе с различными проблемами, резюмировал он.

Также ранее российский лидер заявил, что Россия продолжит способствовать достижению договоренности по Приднестровью.