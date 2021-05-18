Рябков: ни о какой перезагрузке в отношениях с США не может идти речи

Москва, 18 мая. Перезагрузка в отношениях с США не подлежит обсуждению. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Замминистра иностранных дел РФ прокомментировал отношения с США. По его словам, ни о какой перезагрузке не может идти речи. Подготовка к возможному саммиту двух стран будет глубокой, если Москва и Вашингтон договорятся о встрече. Рябков в интервью РБК отметил, что это потребует определенного времени.

Дата и место встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока неизвестны, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.