В России за сутки выявили 8183 новых случая заражения COVID-19

Москва, 18 мая. Количество новых случаев коронавируса в России за прошедшие сутки составило 8183. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших выявили в 84 регионах страны. При этом у 14,5% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, от COVID-19 умерло 364 пациента. Полностью выздороветь от инфекции смогли еще 8972 россиянина.

Накануне в Подмосковье зарегистрировали 701 новый случай заражения коронавирусом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего, по данным на 17 мая, в России инфекцией заболели 9328 человек.