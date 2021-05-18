Лавров обсудит с госсекретарем США палестино-израильский конфликт

Москва, 18 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят конфликт Палестины и Израиля, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Встреча дипломатов состоится в рамках заседания Арктического совета в Рейкьявике. Лавров и Блинкен затронут ряд тем, относящихся как к двусторонним, так и к международным вопросам.

Кроме темы Палестины и Израиля, будут подняты вопросы обстановки на Ближнем Востоке в целом, переговоры по иранской ядерной программе и возвращение сторон к выполнению положений СВПД, заметил Рябков.

Израиль и боевое крыло ХАМАС продолжают взаимные обстрелы. В армейской пресс-службе сообщили, что авиация ЦАХАЛ ранее нанесла удары по пяти зданиям с командирами палестинского движения.