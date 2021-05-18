Разведенная Кристина Асмус пожаловалась на бессонницу

Москва, 18 мая. Актриса театра и кино Кристина Асмус откровенно рассказала о бессоннице, чем сильно встревожила фанатов. Поклонники дали звезде «Текста» несколько советов.

Знаменитость пожаловалась на бессонницу на своей странице в Instagram. По ее словам, сон у нее может длиться не более двух часов, причем он очень поверхностный.

«Даже, когда есть возможность поспать, у меня не получается. Сначала ворочаюсь часа по три, постоянно просыпаюсь, встаю за два-три часа до будильника и фиг усну», — написала кинодива.

Она с сожалением отметила, что несмотря на бессонницу, чувствует себя хорошо. Но поклонники артистки увидели в этом настоящую проблему, пишет «Вечерняя Москва».

«Мужчина рядом и отдых»; «Не шути с этим, ритм серьезный. Пока молодая, да, но ничего хорошего износ не принесет, следи за сном. Это важно!»; «Кристина, к сожалению, это все сбой в режиме. Нужно как-то налаживать постепенно, ведь недосып приводит к очень нехорошему самочувствию», — написали озадаченные интернет-пользователи.

В прошлом году актриса развелась с юмористом Гариком Харламовым, с которым была вместе в браке семь лет. Некоторые поклонники предположили, что проблемы со здоровьем у звезды начались после расставания.