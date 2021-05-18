Центральный музей Росгвардии впервые представил редкие экспонаты о событиях 1941 года

Москва, 18 мая. Сотрудники Центрального музея Росгвардии показали уникальные экспонаты, имеющие отношение к началу войны 1941 года, а также рассказали о подвигах воинов войск НКВД.

Выставка открылась 18 мая в честь празднования Международного дня музеев, а также в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны, передает пресс-служба Росгвардии.

Одним из редких экспонатов является фрагмент стены из казармы у Тереспольских ворот Брестской крепости с надписью: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». Также в музее представлена гимнастерка, которая пробита пулей в области сердца. Кроме этого, на выставке рассказали историю о спасении гарнизонного флага 66-го железнодорожного полка 10-й дивизии войск Народного комиссариата внутренних дел СССР.

Отмечается, что воины НКВД вынесли из окружения этот флаг, а в преддверии празднования 40-летия Великой Победы передали его Центральному музею Росгвардии.

Ранее стало известно, что в музее Победы прошла церемония передачи останков красноармейцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.