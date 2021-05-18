Рябков назвал условия отмены ограничений в отношении загранучреждений США

Москва, 18 мая. Россия отменит ограничения в отношении загранучреждений США только на взаимной основе.

Как сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, не Россия привела ситуацию в «настолько удручающее состояние».

«Мы проявляли терпение и выдержку. Мы пытались дать Вашингтону возможность не усугублять ситуацию, а остановиться и начать эту ситуацию выправлять. Увы, к результатам это не привело, и сегодня мы имеем то, что имеем», — рассказал Рябков.

Пока нет признаков того, что Америка готова нормализовать функционирование наших загранучреждений в США. Все попытки Вашингтона повлиять на Москву провалились, добавил он.

Ранее Рябков сообщил о возможном расширении перечня недружественных стран.