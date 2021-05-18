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18 мая 12:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:10
Политика
Врио Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья
12:10
Общество
Отделочные работы на станции московского метро «Терехово» завершены на 85%
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
Политика
Рябков назвал возможным саммит Путина и Байдена в одной из «дипломатических столиц Европы»
11:51
Происшествия
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
11:49
Весь мир
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Харьковчанка Галина рассказала о «рабской» жизни украинских заробитчан в Европе

Политика
Харьковчанка Галина рассказала о «рабской» жизни украинских заробитчан в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 18 мая. Украинцам приходится ехать на заработки в Европу, потому что в самой Незалежной ситуация на рынке труда еще хуже, заявила жительница Харькова Галина в эфире телеканала «НАШ».

Харьковчанка дозвонилась в телестудию и рассказала о тяжелой ситуации с работой на Украине. Многие квалифицированные работники были вынуждены уезжать за границу, где к ним относятся как к самой дешевой силе.

«Почему Украина выращивает бесплатно рабов для Европы? Их вынуждают ехать, потому что здесь нет работы или низкооплачиваемая работа. Их просто выращивают до определенного возраста, а потом... не знаю, хоть в аренду их сдавать, что ли...» — пожаловалась украинка на участь заробитчан.

Ведущие спросили украинку, какой она видит выход из сложившейся ситуации и что должна сделать власть, чтобы остановить поток заробитчан в Европу.

«Ну как что? Развивайте экономику, создавайте рабочие места, поднимайте зарплаты! Кто тогда захочет в Европу поехать?» — резонно заметила Галина.

Пользователи в комментариях поддержали Галину и снова раскритиковали телеведущего Александра Лирчука, который пытался перебить харьковчанку и поднять ее на смех. Многие жалуются на резкое падения уровня жизни в Незалежной.

«Я сама, с высшим советским образованием, осталась без работы и теперь такая «счастливая», что мою полы полякам,и сплю на чужих кроватях,имея в Украине квартиру ,купленную в советское время!» — возмущается Алиса Петрова.

«Построили страну, из которой надо бежать», — констатирует Alla A.

«Права Галина: дайте людям достойную работу и достойные зарплаты, и 90% так называемых рабов,вернутся на Украину. А у Лирчука просто,извините,словесный понос», — резюмирует TORI 1.

Ранее доведенные произволом чиновников украинцы вышли в Киеве на акцию протеста. Киевляне уверены, что из-за халатности и жадности работников Минздрава Украины погибли многие тысячи человек.

украина мигранты кризис бедность заработки трудовая миграция
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Все новости / Политика / Харьковчанка Галина рассказала о «рабской» жизни украинских заробитчан в Европе
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