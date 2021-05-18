Харьковчанка Галина рассказала о «рабской» жизни украинских заробитчан в Европе

Киев, 18 мая. Украинцам приходится ехать на заработки в Европу, потому что в самой Незалежной ситуация на рынке труда еще хуже, заявила жительница Харькова Галина в эфире телеканала «НАШ».

Харьковчанка дозвонилась в телестудию и рассказала о тяжелой ситуации с работой на Украине. Многие квалифицированные работники были вынуждены уезжать за границу, где к ним относятся как к самой дешевой силе.

«Почему Украина выращивает бесплатно рабов для Европы? Их вынуждают ехать, потому что здесь нет работы или низкооплачиваемая работа. Их просто выращивают до определенного возраста, а потом... не знаю, хоть в аренду их сдавать, что ли...» — пожаловалась украинка на участь заробитчан.

Ведущие спросили украинку, какой она видит выход из сложившейся ситуации и что должна сделать власть, чтобы остановить поток заробитчан в Европу.

«Ну как что? Развивайте экономику, создавайте рабочие места, поднимайте зарплаты! Кто тогда захочет в Европу поехать?» — резонно заметила Галина.

Пользователи в комментариях поддержали Галину и снова раскритиковали телеведущего Александра Лирчука, который пытался перебить харьковчанку и поднять ее на смех. Многие жалуются на резкое падения уровня жизни в Незалежной.

«Я сама, с высшим советским образованием, осталась без работы и теперь такая «счастливая», что мою полы полякам,и сплю на чужих кроватях,имея в Украине квартиру ,купленную в советское время!» — возмущается Алиса Петрова. «Построили страну, из которой надо бежать», — констатирует Alla A.

«Права Галина: дайте людям достойную работу и достойные зарплаты, и 90% так называемых рабов,вернутся на Украину. А у Лирчука просто,извините,словесный понос», — резюмирует TORI 1.

Ранее доведенные произволом чиновников украинцы вышли в Киеве на акцию протеста. Киевляне уверены, что из-за халатности и жадности работников Минздрава Украины погибли многие тысячи человек.