В Минобороны РФ рассказали о «ночных» эскадрильях авиации ЮВО

Москва, 18 мая. Ряд эскадрилий авиации Южного военного округа (ЮВО) перепрофилируют под работу в ночных операциях в горных условиях.

Источники «Известий» в Минобороны РФ отмечают, что летные экипажи в рамках обновленной программы пройдут углубленную подготовку и получат новые типы вертолетов. Это предоставит возможность осуществлять высадку тактического десанта и поддерживать его огнем в сложной местности даже в темное время суток. По мнению экспертов, такое нововведение позволит снизить потери техники и наносить неожиданные удары.

Первыми соответствующую подготовку получат эскадры, базирующиеся в Буденновске и Зернограде. Предполагается, что в состав эскадрилий войдут как транспортные, так и ударные боевые вертолеты.

Южные рубежи России постоянно усиливают новой техникой для недопущения проникновения противника вглубь страны в случае возникновения такой угрозы. Так, например, ранее в RT сообщали о поступлении на вооружение в ЮВО новой ракетной системы С-350 «Витязь». Вместе с этим российские военные регулярно проходят подготовку по противодействию потенциальному противнику — ранее военнослужащие ЮВО провели учения в Южной Осетии с использованием БПЛА и бронетехники.