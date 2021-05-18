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новостей
12:10
Политика
Врио Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья
12:10
Общество
Отделочные работы на станции московского метро «Терехово» завершены на 85%
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
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12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
Политика
Рябков назвал возможным саммит Путина и Байдена в одной из «дипломатических столиц Европы»
11:51
Происшествия
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
11:49
Весь мир
Директива Нетаньяху, ракеты из Ливана: последние события палестино-израильского конфликта
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В Минобороны РФ рассказали о «ночных» эскадрильях авиации ЮВО

Армия
В Минобороны РФ рассказали о «ночных» эскадрильях авиации ЮВО
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 18 мая. Ряд эскадрилий авиации Южного военного округа (ЮВО) перепрофилируют под работу в ночных операциях в горных условиях.

Источники «Известий» в Минобороны РФ отмечают, что летные экипажи в рамках обновленной программы пройдут углубленную подготовку и получат новые типы вертолетов. Это предоставит возможность осуществлять высадку тактического десанта и поддерживать его огнем в сложной местности даже в темное время суток. По мнению экспертов, такое нововведение позволит снизить потери техники и наносить неожиданные удары.

Первыми соответствующую подготовку получат эскадры, базирующиеся в Буденновске и Зернограде. Предполагается, что в состав эскадрилий войдут как транспортные, так и ударные боевые вертолеты.

Южные рубежи России постоянно усиливают новой техникой для недопущения проникновения противника вглубь страны в случае возникновения такой угрозы. Так, например, ранее в RT сообщали о поступлении на вооружение в ЮВО новой ракетной системы С-350 «Витязь». Вместе с этим российские военные регулярно проходят подготовку по противодействию потенциальному противнику — ранее военнослужащие ЮВО провели учения в Южной Осетии с использованием БПЛА и бронетехники.

ввс юво ночные эскадрильи
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Все новости / Армия / В Минобороны РФ рассказали о «ночных» эскадрильях авиации ЮВО
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