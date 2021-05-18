Письмо с угрозами о «взрыве» поступило в адрес краснодарской школы

Краснодар, 18 мая. Сообщение о возможном террористическом акте поступило в лицей №12 на Железнодорожной улице. На место происшествия немедленно выехали полицейские.

Как стало известно ФАН, директор школы Наталья Дзюбейло подтвердила информацию об угрозах. Однако других подробностей руководитель образовательного учреждения не уточнила, сказав, что на месте работают сотрудники СК.

Также известно, что в школе должны были пройти зачеты. Об эвакуации учеников не сообщается.

Ранее в Казани из-за анонимных угроз эвакуировали школу. Сообщение якобы прислал сообщник Ильназа Галявиева, который 11 мая расстрелял лицей. В результате погибли девять человек, среди них семь детей, сообщал ФАН.