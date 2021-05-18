В подмосковном Чехове нашли скелет без ног

Чехов, 18 мая. Скелетированные останки человека обнаружили в поле недалеко от деревни Венюково Московской области. Как стало известно ФАН, после осмотра останков эксперты пришли к выводу, что у трупа отсутствуют нижние конечности.

В дежурную часть полиции городского округа Чехов 17 мая поступило сообщение об обнаружении скелета человека. На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что останки находятся примерно в 150 метрах от дома №79 в деревне Венюково. Также стало понятно, что у скелета отсутствуют нижние конечности, а смерть наступила примерно около года назад.

«Пока непонятно, носила ли смерть неизвестного криминальный характер, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Это может показать только судебно-медицинская экспертиза. Отсутствие нижних конечностей еще не может говорить о том, убили человека или нет».

В эти же сутки жители села Глинково Сергиево-Посадского городского округа нашли скелет человека, который находился в 300 метрах от дома №17. Судебные эксперты установили, что человек умер примерно полгода назад. Также пока не выяснено, носила ли его смерть криминальный характер.

По данным фактам следователями ГСУ СК России по Московской области организованы проверки, по результатам которых будут вынесены процессуальные решения. Если будет установлено, что смерть людей носила криминальный характер, то незамедлительно будут возбуждены уголовные дела.

Ранее ФАН сообщал, что в городском округе Мытищи в Учинском заливе в нескольких метрах от берега был найден труп гражданина Белоруссии с гирей в рюкзаке. По данному факту ГСУ СК России по Московской области организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.