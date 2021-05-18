Российские ученые выпустят уникальные очки от бессонницы

Москва, 18 мая. Специальные очки, которые позволяют регулировать циркадные режимы и борются с бессонницей, разрабатывают специалисты концерна «Техмаш» Ростеха.

Серийный выпуск устройства планируется уже со следующего года. Действие разработки направлено на регуляцию циркадных ритмов и восстановление суточных биоритмов. Это позволит бороться с бессонницей, объяснили в Ростехе.

Производство очков будет происходить на Самарском электромеханическом заводе концерна «Техмаш». Устройство «Blue Sky pro» обладает спектром света, который аналогичен солнечному в период с 06:00 до 10:00 и с 14:00 до 18:00. При попадании на сетчатку глаза свет провоцирует работу клеток мозга, которые отвечают за «внутренние часы».

До этого сомнолог рассказал о новой классификации людей по инсомническим субтипам. Как и при делении на «сов» и «жаворонков», она опирается на особенности циркадных ритмов человека.