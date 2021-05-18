Путин: Россия ценит нейтральный статус Швейцарии

Москва, 18 мая. Российская Федерация ценит нейтральный статус Швейцарии, а также роль страны в качестве международного посредника при разрешении споров, заявил глава РФ Владимир Путин.

Российский лидер, принимая верительные грамоты у посла Швейцарии, отметил, что высоко ценит посредничество государства в мировых делах.

В департаменте иностранных дел Швейцарии ранее отказались комментировать сообщения СМИ о возможном проведении на территории страны встречи Путина и лидера США Джо Байдена.

Ранее российский президент рассказал, что четвертый препарат от коронавируса в скором времени поступит в гражданский оборот.