Рябков заявил об отсутствии сроков возвращения посла РФ в США

Москва, 18 мая. Россия пока не знает о сроках возвращения посла РФ в США Анатолия Антонова в Вашингтон.

Как сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пока нет даже примерных сроков. Посол Антонов продолжает контакты и в государственных структурах, и в общественно-политических кругах, рассказал дипломат.

«Эта работа требует усилий и времени, и мы находимся с ним в теснейшем контакте», — пояснил Рябков.

Анатолий Антонов находится в Москве с 21 марта, его пригласили в МИД для консультаций. Позднее Россия рекомендовала послу США в РФ Джону Салливану также отправиться в Вашингтон на консультации, где он находится с конца апреля.

Ранее Рябков сообщил о возможном расширении перечня недружественных стран.