Галкин показал счастливую Пугачеву в саду

Москва, 18 мая. Знаменитая певица Алла Пугачева поразила поклонников своей красотой и естественностью. Фанаты, увидев новый снимок звезды, не смогли сдержать эмоций от восторга.

Супруг именитой артистки Максим Галкин поделился с поклонниками свежим снимком своей возлюбленной. Пугачева запечатлена в саду: она стоит в окружении зелени и цветов в летнем наряде с открытыми плечами.

«Ах, лето!» — кратко подписал снимок юморист на своей странице в Instagram.

Фотография улыбающейся Примадонны была тепло встречена поклонниками артистки. Интернет-пользователи отметили, что 72-летняя певица светится от счастья.

«Как выглядит счастливая женщина, прям огонь в глазах»; «Алла, какая вы счастливая»; «Какая красавица Алла Борисовна! Вся светится от счастья и любви!»; «Алла Борисовна, вы прекрасны!» — высказались подписчики.

Галкин регулярно делится с поклонниками фотографиями из семейного архива. В частности, он показывает кадры детей и своей любимой супруги, с которой вместе уже около 20 лет. Пара воспитывает двоих детей Гарри и Лизу.