Петербургский «Зенит» поднялся на 33-е место в рейтинге футбольных брендов мира

Санкт-Петербург, 18 мая. «Зенит» занял 33-е место в списке самых дорогостоящих футбольных брендов мира.

Английская консалтинговая компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. Первое место в нем занял мадридский «Реал». Стоимость бренда испанского клуба составила 1,276 миллиарда евро. Каталонская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед» расположились на второй и третьей строчке.

В топ-50 попала всего одна команда из России. Петербургский «Зенит» занял в рейтинге 33-е место. По сравнению с 2020 годом «сине-бело-голубые» поднялись сразу на 16 позиций. Ценность бренда «Зенита» выросла до 135 миллионов евро.

Ранее немецкий портал Transfermarkt составил сборную лучших игроков РПЛ сезона-2020/2021. В нее вошли сразу шесть игроков петербургского «Зенита".