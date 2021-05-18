Путин: Россия продолжит способствовать достижению договоренности по Приднестровью

Москва, 18 мая. Российская Федерация продолжит способствовать достижению справедливой договоренности по Приднестровью, рассказал глава государства Владимир Путин.

По его словам, российская сторона будет содействовать поиску справедливого решения проблемы при соблюдении территориальной целостности Молдавии.

Об этом Путин рассказал, принимая верительные грамоты у молдавского дипломата. Кроме того, в проходящей в Кремле церемонии принимают участие послы из Польши, Нидерландов, Боливии и Швейцарии.

Ранее российский лидер заявил, что четвертый российский препарат от коронавируса скоро поступит в гражданский оборот.