Дипломат Рябков заявил о возможном расширении списка недружественных стран

Москва, 18 мая. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о возможном расширении перечня недружественных стран.

Россия не хотела бы вносить другие страны в список и делать его безразмерным, подчеркнул дипломат. Он дал интервью РБК.

«Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами, заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства, — это отражение фактического положения дел», — пояснил Рябков.

Накануне российское правительство утвердило перечень недружественных государств. Соответствующий статус присвоили Чехии и США.