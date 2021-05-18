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Политика
Врио Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья
12:10
Общество
Отделочные работы на станции московского метро «Терехово» завершены на 85%
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
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12:00
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Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
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В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
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Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
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11:54
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Дипломат Рябков заявил о возможном расширении списка недружественных стран

  /   Обновлено: 18 мая 2021 12:02
Политика
Дипломат Рябков заявил о возможном расширении списка недружественных стран
wikipedia.org  /  The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Москва, 18 мая. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о возможном расширении перечня недружественных стран.

Россия не хотела бы вносить другие страны в список и делать его безразмерным, подчеркнул дипломат. Он дал интервью РБК.

«Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами, заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства, — это отражение фактического положения дел», — пояснил Рябков.

Накануне российское правительство утвердило перечень недружественных государств. Соответствующий статус присвоили Чехии и США.

рябков список недружественные страны
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