Путин предостерег мир от повторения Второй мировой войны

Москва, 18 мая. Конфликт уровня Второй мировой войны не должен начаться, выразил уверенность президент России Владимир Путин.

Уроки Второй мировой войны не должны быть забыты. Необходимо сообща вырабатывать общую повестку, обратил внимание Путин. Мир, безопасность и устойчивое развитие могут быть обеспечены исключительно усилиями всего международного сообщества. Россия призывает к сотрудничеству, указал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заметил, что попытка возложить вину за начало войны на СССР является кощунственной. Вопрос теперь зафиксирован на законодательном уровне и не подлежит обсуждению.