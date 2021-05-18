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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
Политика
Рябков назвал возможным саммит Путина и Байдена в одной из «дипломатических столиц Европы»
11:51
Происшествия
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
11:49
Весь мир
Директива Нетаньяху, ракеты из Ливана: последние события палестино-израильского конфликта
11:43
Экономика
Россия продолжает сокращать вложения в облигации Соединенных Штатов
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Путин предостерег мир от повторения Второй мировой войны

  /   Обновлено: 18 мая 2021 12:00
Политика
Путин предостерег мир от повторения Второй мировой войны
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 18 мая. Конфликт уровня Второй мировой войны не должен начаться, выразил уверенность президент России Владимир Путин.

Уроки Второй мировой войны не должны быть забыты. Необходимо сообща вырабатывать общую повестку, обратил внимание Путин. Мир, безопасность и устойчивое развитие могут быть обеспечены исключительно усилиями всего международного сообщества. Россия призывает к сотрудничеству, указал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заметил, что попытка возложить вину за начало войны на СССР является кощунственной. Вопрос теперь зафиксирован на законодательном уровне и не подлежит обсуждению.

путин сотрудничество вторая мировая
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