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новостей
12:10
Политика
Врио Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья
12:10
Общество
Отделочные работы на станции московского метро «Терехово» завершены на 85%
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
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12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
Политика
Рябков назвал возможным саммит Путина и Байдена в одной из «дипломатических столиц Европы»
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Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК

Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
tccb.gov.tr

Анкара, 18 мая. Вооруженные силы Турции нейтрализовали высокопоставленного члена «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Халефа аль-Мухаммада, известного под кодовым позывным Софи Нуреттин. Об этом в телеобращении по итогам заседания кабинета министров республики сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Террорист под кодовым именем Софи Нуреттин, являвшийся главным военным командующим РПК в Сирии, был нейтрализован в ходе операции на севере Ирака. Его местоположение было установлено нашей Национальной разведывательной организацией (MİT) в результате долгой работы», — заявил турецкий лидер.

Как отметил Эрдоган, высокопоставленный член курдской вооруженной организации, признанной в республике террористической, ответственен за атаки на турецких военнослужащих в ходе операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Обе операции ВС Турции проходили на территории Сирии в 2016-17 годах и в 2018 году соответственно без разрешения со стороны официального Дамаска.

Президент республики также заявил, что Софи Нуреттин был одним из тех, кто «дал указание убить 13 пленных во время операции в районе Гаре», которая проводилась турецкими ВС в феврале 2021 года. По версии Анкары, бойцы РПК убили всех заключенных в пещере перед отступлением. РПК отрицает подобные обвинения и возлагает всю ответственность за гибель этих людей на турецкую армию. Представители курдской организации утверждают, что ВВС Турции наносили интенсивные авиаудары, в результате которых было невозможно выжить, а военнослужащие использовали отравляющий газ при штурме пещеры.

«Ситуация вокруг Софи Нуреттина, нейтрализованного в результате совместной операции MİT и ВС Турции, в очередной продемонстрировала, что РПК и YPG/PYD являются одной и той же организацией. Отрицать это невозможно. Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока не будут нейтрализованы все главари и террористы РПК и YPG, скрывающиеся в Ираке и Сирии», — констатировал президент республики.

По мнению Анкары, курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), составляющие костяк «Сирийских демократических сил» (СДС), аффилированы с РПК. Партия «Демократический союз» (PYD) является ведущей курдской политической партией на севере-востоке Сирии. Турция также считает ее ответвлением РПК.

По данным источников в силах безопасности Турции, Софи Нуреттин является самым «высокопоставленным» членом боевого крыла РПК, ликвидированным до настоящего времени. Он был нейтрализован 8 мая и ранее разыскивался министерством внутренних дел республики по линии Интерпола с «красным уведомлением», предполагающим арест указанного лица с последующей экстрадицией в страну поиска.

Известно, что Халеф аль-Мухаммад присоединился к РПК в 1990 году. С 2015 по 2020 годы он координировал деятельность YPG и руководил военными маневрами курдских отрядов на турецко-сирийской границе. Софи Нуреттина также считают наставником другого высокопоставленного члена организации Мурата Карайылана.

Официального подтверждения о смерти Софи Нуреттина со стороны группировки пока не поступало. Как отмечают турецкие СМИ, гибель высокопоставленного члена РПК может «ускорить разлад в организации». При этом важно отметить, что ранее в местной прессе несколько раз говорилось о ликвидации другого лидера курдской группировки — Фехмана Хюсейина под кодовым именем Бахоз Эрдал. Каждый раз информация о его нейтрализации оказывалась неправдой.

Анкара уже многократно проводила трансграничные операции против курдских формирований в Ираке и Сирии. Основанием для боевых действий правительство Турции считает «право на самооборону». В настоящее время вооруженные силы республики проводят антитеррористические операции в иракских районах Метина и Авашин-Басьян. По последним данным, турецкой армии удалось нейтрализовать 113 бойцов РПК.

турция эрдоган рпк
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