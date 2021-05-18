Боль после употребления жирной пищи может говорить об опасном заболевании

Москва, 18 мая. Болезненные ощущения от употребления жирной пищи и алкоголя, а также после лежания на спине могут говорить о раке поджелудочной железы. Об этом сообщил онколог Иван Карасев.

Боль появляется от прорастания опухоли через нервные окончания. Возникать она при этом может в разных локациях. По словам врача, также среди симптомов можно отметить тошноту, рвоту и изжогу. Может наблюдаться кожный зуд, изменение цвета кожи, потеря веса. Заболевание чаще отмечается у людей старше 60 лет.

Вероятность развития рака поджелудочной железы возрастает при наличии сахарного диабета, цирроза печени. Кроме того, риск увеличивается при наличии вредных привычек — курении, употреблении жирной пищи и злоупотреблении алкоголем.

Ранее сообщалось, когда головная боль может свидетельствовать о раке мозга. Сигналом к тревоге является тошнота и частый характер возникающих болей.