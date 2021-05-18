РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства совместного китайско-российского атомного объекта, проинформировали в пресс-службе МИД Китая. Мероприятие состоится 19 мая в онлайн-формате. При этом в МИД не уточнили, о каком именно проекте идет речь.

В июне 2018 года Путин после визита в Китай сообщил, что страны договорились о строительстве Росатомом еще двух энергоблоков Тяньваньской АЭС, а также согласовали строительство в Китае еще одной атомной станции российского дизайна. По имеющемуся между Китаем и Россией соглашению стоимостью в 1,702 млрд долларов США, возведение энергоблоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС начнется в мае 2021 года и в марте 2022 года соответственно.

8 июня 2018 года в Пекине состоялось подписание стратегического пакета документов, определяющих основные направления развития сотрудничества между Россией и Китаем в сфере атомной энергетики на ближайшие десятилетия. Пакет документов подготовлен в соответствии с совместным заявлением глав правительств России и Китая о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, принятого 7 ноября 2016 года.

wikipedia.org / Charlie fong

Уникальность этого пакета обусловлена тем, что речь шла о сотрудничестве сразу по нескольким высокотехнологическим проектам, не имеющим аналогов в мировой атомной отрасли.

Между двумя странами предусматривается:

Совместное сооружение новых блоков на площадке Тяньваньской АЭС (блоки 7 и 8). По этому проекту подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение реакторов ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению 3+. Серийное сооружение АЭС российского дизайна на новой площадке в Китае. Подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение на площадке АЭС «Сюйдапу» двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200. Соглашения предусматривают в будущем возможность сооружения новых блоков. Сотрудничество по сооружению китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах (CFR600). Российская сторона, имеющая большой практический опыт в создании и эксплуатации быстрых реакторов, будет задействована в части поставок конкретных элементов демонстрационного реактора, оказании услуг и поставок топлива. Поставка в Китай партии российских радионуклидных тепловых блоков (ТБ). Подписан контракт на поставку новой партии ТБ, которые являются элементами радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), для нужд китайской лунной программы.

В совместном коммюнике по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств Китая и России, подписанном в сентябре 2019 года, подчеркивалось, что китайско-российское сотрудничество в области энергетики является долгосрочным и обе стороны намерены продолжать укреплять и развивать стратегическое партнерство в этой сфере. Стороны договорились, что будут продолжать расширение и углубление сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии, вести поиск перспективных проектов двустороннего сотрудничества в соответствии с принципом взаимной выгоды, продвигая сотрудничество на китайском и российском рынках атомной энергетики, а также рынках третьих стран.

Планы же по сотрудничеству в ядерной энергетике между РФ и КНР берут отсчет с 1997 года. Строительство Тяньваньской АЭС началось в октябре 1999 года в Ляньюньгане. С того момента Китай и Россия постепенно расширяют взаимодействие в атомной энергетике. В настоящее время Тяньваньская АЭС стала самым крупным проектом ядерно-энергетического сотрудничества Китая и России.

wikipedia.org / ChNPP

В 2007 году первая очередь Тяньваньской АЭС была введена в коммерческую эксплуатацию. В данной очереди был использован ряд передовых технических решений: двухслойная защитная конструкция, полностью цифровая система управления приборами, добавление ловушки расплава активной зоны. АЭС полностью отвечает международным стандартам безопасности для реакторов третьего поколения.

Россия и Китай придерживаются самых строгих стандартов при строительстве и управлении такого рода объектами. На атомной электростанции в Тяньване уделяют особое пристальное внимание ядерной безопасности. Все контрольные показатели испытаний на АЭС соответствуют самым высоким стандартам безопасности.

На Тяньваньской АЭС российскими специалистами впервые была применена новая на тот момент система пассивной защиты — устройство локализации расплава. Эта конусообразная металлическая конструкция устанавливается под корпусом реактора и в случае тяжелой аварии удерживает расплав и твердые фрагменты разрушенной активной зоны, обеспечивая изоляцию фундамента под корпусом и зданием реактора. Благодаря внедрению новой технологии, через шесть лет после запуска АЭС ее первые два энергоблока признали самыми безопасными в Китае.

Строительство второй очереди Тяньваньской АЭС началось в декабре 2012 года и стало первым атомным энергетическим проектом, утвержденным после того, как Китай возобновил строительство атомных электростанций после аварии на АЭС в Фукусиме (Япония). В 2018 году вторая очередь (энергоблоки 3 и 4) была введена в эксплуатацию. На энергоблоках 3 и 4 применяются реакторы типа ВВЭР-1000/428, разработанные и произведенные российской стороной.

За последнюю без малого четверть века Китай и Россия накопили богатейший опыт сотрудничества в области ядерно-энергетических технологий.