Путин сообщил о запуске в оборот четвертой российской вакцины от COVID-19

Москва, 18 мая. Четвертая российская вакцина от коронавируса в скором времени поступит в гражданский оборот. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что первые три вакцины также показали высокую эффективность. Кроме того, Путин добавил, что Россия всегда открыта к сотрудничеству с другими мировыми государствами, однако только на принципах равноправия и невмешательства.

В Минпромторге ранее назвали стоимость одной дозы каждой российской вакцины от COVID-19. Так, закупочная цена «ЭпиВакКороны» составляет 842 рубля, а «Спутника V» — 866,81 рубля.