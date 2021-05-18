Путин сообщил о запуске в оборот четвертой российской вакцины от COVID-19

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 12:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
Политика
Рябков назвал возможным саммит Путина и Байдена в одной из «дипломатических столиц Европы»
11:51
Происшествия
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
11:49
Весь мир
Директива Нетаньяху, ракеты из Ливана: последние события палестино-израильского конфликта
11:43
Экономика
Россия продолжает сокращать вложения в облигации Соединенных Штатов
11:42
Шоу-бизнес
Выступившему на Украине Андрею Макаревичу посоветовали остаться там жить
Все новости
18 мая 12:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
Политика
Рябков назвал возможным саммит Путина и Байдена в одной из «дипломатических столиц Европы»
11:51
Происшествия
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
11:49
Весь мир
Директива Нетаньяху, ракеты из Ливана: последние события палестино-израильского конфликта
11:43
Экономика
Россия продолжает сокращать вложения в облигации Соединенных Штатов
11:42
Шоу-бизнес
Выступившему на Украине Андрею Макаревичу посоветовали остаться там жить
Все новости

Путин сообщил о запуске в оборот четвертой российской вакцины от COVID-19

  /   Обновлено: 18 мая 2021 11:58
329
Общество
Путин сообщил о запуске в оборот четвертой российской вакцины от COVID-19
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 18 мая. Четвертая российская вакцина от коронавируса в скором времени поступит в гражданский оборот. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что первые три вакцины также показали высокую эффективность. Кроме того, Путин добавил, что Россия всегда открыта к сотрудничеству с другими мировыми государствами, однако только на принципах равноправия и невмешательства.

В Минпромторге ранее назвали стоимость одной дозы каждой российской вакцины от COVID-19. Так, закупочная цена «ЭпиВакКороны» составляет 842 рубля, а «Спутника V» — 866,81 рубля.

путин вакцина коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 51535 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 42659 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 36968 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 30101 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 23478 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Все новости / Общество / Путин сообщил о запуске в оборот четвертой российской вакцины от COVID-19
Рейтинг@Mail.ru