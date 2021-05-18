Лавров констатировал ухудшение отношений с Берлином

Москва, 18 мая. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о развитии дипломатических отношений с Германией.

По его словам, во время периода пандемии коронавирусной инфекции Берлин лишь усилил свое стремление на системное сдерживание России.

Ранее Лавров рассказал о своих ожиданиях от встречи с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном. Дипломат отметил, что собирается выяснить позицию Белого дома касательно урегулирования политического кризиса между государствами.