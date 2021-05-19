Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals

Ценовой дисконт нефти марки Urals к Brent в последние годы заметно сократился, а в кризисном 2020 году цена Brent в первом полугодии даже опускалась ниже цены Urals. Некоторое увеличение ценового дисконта по Urals сегодня российским экспортерам отчасти будет выгодным. Об этом в комментарии ФАН заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Отказ от Urals

Финляндия постепенно сокращает объемы закупок российской нефти марки Urals в связи с желанием властей страны перейти на «зеленую» энергетику. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon сообщило Reuters.

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По его информации, в период с января по март 2021 года импорт российской нефти Urals в Финляндию снизился на четверть, до 2,1 млн тонн. В апреле закупки российской нефти финской стороной также упали до 0,4 млн тонн. В апреле прошлого года этот показатель составлял 1,1 млн тонн.

Ориентация на «зеленую» энергетику

Как отметила Наталья Мильчакова, Финляндия уже достаточно давно сокращает импорт нефти из России. Проблема в том, что в Финляндии у российской нефти есть монопотребитель — компания Neste Oil. А эта компания, как и многие другие европейские и американские нефтяные корпорации, фактически перепрофилирует бизнес, трансформируясь из нефтеперерабатывающей компании в энергетическую и, соответственно, теперь для нее актуально производство электроэнергии из возобновляемых источников.

«Финляндия исторически была покупателем российской нефти, и с этой точки зрения потеря крупного потребителя — довольно негативная новость и для экспортеров, и для рынка нефти Urals, у которой теперь увеличится ценовой дисконт по отношению к Brent. С другой стороны, импорт российской нефти Финляндией в последние несколько лет ежегодно сокращался, так что неожиданностью для экспортеров эта новость не стала, особенно на фоне ликвидации излишков предложения нефти во всем мире и наращивания экспорта нефти Китаем и другими странами Азии», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

Но, заметила экономист, ценовой дисконт Urals к Brent в последние годы заметно сократился, а в кризисном 2020 году цена Brent в первом полугодии даже опускалась ниже цены Urals. Так что некоторое увеличение ценового дисконта по Urals сегодня российским экспортерам отчасти будет выгодным. Появится возможность найти новых потребителей по более низкой цене.

«Российским экспортерам можно также присмотреться к опыту Саудовской Аравии, снижающей цены для потребителей из Европы и США, которые переходят на «зеленую энергетику», и одновременно повышающей цены для потребителей в Азии», — заключила Наталья Мильчакова.

В России отмечается не только сокращение закупок нефти со стороны других стран, но и уменьшение нефтедобычи. Компания «Лукойл» по итогам первого квартала 2021 года смогла добыть около 18,8 млн тонн черного золота.