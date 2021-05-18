Месть Запада за ФБК: стало известно, чей заказ отрабатывают Коротков и Барабанов

Сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков и журналист британского ВВС Илья Барабанов заняты подготовкой нового фильма, направленного против России. Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в интервью ФАН рассказал, кто выступает заказчиком провокации.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Денис Коротков из «Новой газеты» и Илья Барабанов из британского BBC готовят материал про закрытие ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Предполагается, что фильм будет о том, кто и как закрыл штабы ФБК.

Группа людей с видеокамерами, в числе которых был Барабанов, 14 мая пыталась проникнуть на территорию офиса ФАН. Мужчины объяснили охране, что собираются снимать панораму «Лахта-центра», и предоставили, как выяснилось, фальшивую бумагу из Комитета по печати и взаимодействию со СМИ с разрешением о съемке. В ведомстве подтвердили, что данный документ — подделка: Илья Барабанов, чья фамилия стоит на псевдоразрешении, не обращался в комитет с 2020 года.

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После безуспешной попытки попасть на территорию офиса ФАН группа отправилась в кафе-пекарню «Волконский». Журналист ФАН решил последовать за ними, чтобы выяснить мотивы их действий. Он без труда втерся в доверие Короткова и Барабанова, представившись либеральным журналистом. Уже через несколько минут между ними завязался разговор. Оба собеседника начали жаловаться на жизнь и работу в России, противопоставляя страну США. Наиболее разговорчивым оказался Барабанов, который отметил, что работа против России является частью его редакционной политики.

В ходе разговора была затронута тема «Новой газеты», которой, по словам расследователей, всегда удается избежать ответственности за свои материалы. Коротков объяснил этот факт наличием «влиятельных покровителей», которые позволяют журналистам издания сотрудничать с иностранными спецслужбами. Кроме того, он подтвердил, что основная цель расследования — это месть за лишение ФБК шанса на дальнейшее существование.

Общественный деятель Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал ситуацию, связанную с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым и журналистом британского ВВС Ильей Барабановым, которые заняты подготовкой нового фильма, направленного против России. По его словам, сегодня против РФ ведется «гибридная война».

«Это ненормально, когда российские граждане помогают снимать псевдорасследования иностранным изданиям, которые направлены против Российской Федерации. Хочу отметить, что государству нужна идеология. Если бы она была, то, по моему мнению, таких бы моментов и историй было минимальное количество. Надо понимать, что против России ведется гибридная война. Наш противник очень силен. Он не жалеет для борьбы с нами ни сил, ни средств, всячески подпитывая враждебные элементы внутри России. К сожалению, провокации были, есть и будут. Здесь необходима не только работа наших спецслужб, но и здоровое гражданское общество. Люди должны понимать, чему противостоит наша страна, — есть не только внешний враг, но и внутренний», — указал собеседник ФАН.

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Герман Владимиров также рассказал, чей заказ отрабатывают сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков и журналист британского ВВС Илья Барабанов. Общественный деятель считает, что западных иностранных структур.

«Данная история показывает, что люди провалили свою так называемую спецоперацию, поскольку вся информация попала в прессу. С их стороны — косяк, которым не похвастаешься перед заказчиками. А то, что они обслуживают интересы определенных структур, находящихся на Западе, — вне всяких сомнений. Я отношусь к подобного рода ситуациям как к рабочему моменту, поскольку понимаю, в каком мире мы сегодня живем и какие необходимы инструменты, чтобы купировать подобного рода проблемы. Должна быть полная консолидация и спецслужб, и властей на разных уровнях, и гражданского общества. Необходимо побольше создавать переговорных площадок, чтобы делиться мнениями по данным поводам. Я, например, хочу выдвинуть следующую инициативу — сделать какой-то форум, посвященный информационной борьбе и борьбе с провокациями, подтянув представителей силовых ведомств и СМИ патриотического толка, чтобы найти новые способы решения для противодействия всему этому», — резюмировал Герман Владимиров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что депутат Госдумы Сергей Вострецов готовит депутатский запрос по поводу провокаций «Новой газеты» и BBC.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.