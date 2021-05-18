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18 мая 13:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:38
Происшествия
Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей
13:37
Армия
Британцы посоветовали Королевскому флоту «не расслабляться» в Черном море
13:36
Общество
Москвичи могут бесплатно получить воду на станциях метро из-за сильной жары
13:35
Происшествия
СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья
13:35
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
13:34
Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
13:33
Происшествия
Пропавший в Нижнем новгороде мальчик уходил гулять с бродягой
13:23
Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
13:22
Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
13:21
Происшествия
Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства
13:21
Происшествия
Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской
13:16
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
13:16
Общество
«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате
13:15
Политика
Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ
13:13
Общество
В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители
13:11
Общество
Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах
13:10
Происшествия
Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском
13:07
Видео
Куски лепнины снова рухнули в центре Петербурга на тротуар
13:06
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом
13:05
Спорт
Песков мечтает о выходе сборной России в финал чемпионата Европы
Все новости

В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете

Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
58.мвд.рф  /  Управление МВД России по Пензенской области

Пенза, 18 мая. Идея заработать на сбыте поддельных денежных купюр привела жительницу Пензы и ее несовершеннолетнего сына на скамью подсудимых. Установлено, что схожие с подлинником фальшивки были приобретены через Интернет.

По данным регионального СК, в конце марта 2021 года 15-летний житель областного центра наткнулся в Сети на заманчивое предложение о покупке поддельных денежных купюр за символическую сумму. Так, например, за одну банкноту номиналом 5 000 рублей отправитель запросил всего 800 рублей. Данной идеей юноша поделился со своей 51-летней матерью, которая сочла данный способ заработка действенным. 

После приобретения 10 фальшивок за 8 000 рублей женщина начала их сбыт в магазинах Пензы. На момент задержания ей удалось расплатиться девятью поддельными купюрами, имеющими существенное сходство с подлинными банкнотами этого же номинала.

В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
58.мвд.рф  / Управление МВД России по Пензенской области

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ.  Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Причастность к совершению данного преступления подозреваемой и ее несовершеннолетнего сына удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. В рамках расследования уголовного дела будет решен вопрос о постановке на профилактический учет в органы внутренних дел несовершеннолетнего подозреваемого», — уточнила старший помощник руководителя регионального СК Татьяна Махницкая.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе сотрудники Росгвардии ликвидировали стрелка, учинившего массовое убийство бывшей жены и ее родственников. 

россия пенза ск рф пензенская область умвд сбыт подделка
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Все новости / Общество / В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
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