В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете

Пенза, 18 мая. Идея заработать на сбыте поддельных денежных купюр привела жительницу Пензы и ее несовершеннолетнего сына на скамью подсудимых. Установлено, что схожие с подлинником фальшивки были приобретены через Интернет.

По данным регионального СК, в конце марта 2021 года 15-летний житель областного центра наткнулся в Сети на заманчивое предложение о покупке поддельных денежных купюр за символическую сумму. Так, например, за одну банкноту номиналом 5 000 рублей отправитель запросил всего 800 рублей. Данной идеей юноша поделился со своей 51-летней матерью, которая сочла данный способ заработка действенным.

После приобретения 10 фальшивок за 8 000 рублей женщина начала их сбыт в магазинах Пензы. На момент задержания ей удалось расплатиться девятью поддельными купюрами, имеющими существенное сходство с подлинными банкнотами этого же номинала.

58.мвд.рф / Управление МВД России по Пензенской области

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Причастность к совершению данного преступления подозреваемой и ее несовершеннолетнего сына удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. В рамках расследования уголовного дела будет решен вопрос о постановке на профилактический учет в органы внутренних дел несовершеннолетнего подозреваемого», — уточнила старший помощник руководителя регионального СК Татьяна Махницкая.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе сотрудники Росгвардии ликвидировали стрелка, учинившего массовое убийство бывшей жены и ее родственников.