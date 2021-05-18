Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования

Пенза, 18 мая. Результаты работы Министерства образования Пензенской области не впечатлили Минпросвещения России. Столица Сурского края попала в «красную» зону по исполнению нацпроекта «Образование».

Как стало известно ФАН, всего в список отстающих входят восемь субъектов РФ. Тройку антилидеров представляют Ульяновская и Пензенская области, а также Республика Дагестан. В данных регионах будут приняты срочные меры для устранения всех существующих недочетов.

«В трех субъектах Министерство просвещения считает необходимым применение мер дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур региональных министров образования», — отметил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Напомним, что руководитель пензенского Минобразования Александр Воронков не в первый раз подвергается выговорам. Так, например, в конце апреля врио главы региона Олег Мельниченко уже грозил чиновнику увольнением за ряд крупных ЧП, произошедших на подконтрольных ему объектах. Речь идет о подготовке в школе Верхнего Ломова теракта и отравлении детей хлором в бассейне Нижнего Ломова.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе уволили врио министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Игоря Чернышова. Такое решение было принято в ходе заседания антикоррупционной комиссии.