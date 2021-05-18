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18 мая 18:15
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новостей
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
17:44
Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
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Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования

Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Пенза, 18 мая. Результаты работы Министерства образования Пензенской области не впечатлили Минпросвещения России. Столица Сурского края попала в «красную» зону по исполнению нацпроекта «Образование».

Как стало известно ФАН, всего в список отстающих входят восемь субъектов РФ. Тройку антилидеров представляют Ульяновская и Пензенская области, а также Республика Дагестан. В данных регионах будут приняты срочные меры для устранения всех существующих недочетов. 

«В трех субъектах Министерство просвещения считает необходимым применение мер дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур региональных министров образования», — отметил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Напомним, что руководитель пензенского Минобразования Александр Воронков не в первый раз подвергается выговорам. Так, например, в конце апреля врио главы региона Олег Мельниченко уже грозил чиновнику увольнением за ряд крупных ЧП, произошедших на подконтрольных ему объектах. Речь идет о подготовке в школе Верхнего Ломова теракта и отравлении детей хлором в бассейне Нижнего Ломова. 

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе уволили врио министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Игоря Чернышова. Такое решение было принято в ходе заседания антикоррупционной комиссии.

россия
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Все новости / Общество / Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
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