Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 16:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
Политика
Большинство жителей Германии выступили за смену состава правительства
16:19
Общество
Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
16:16
Общество
Тюменские врачи спасли потерявшего полтора литра крови мужчину
16:15
Общество
Родителей школьников Югры допустят на выпускной при наличии теста на COVID-19
Все новости
18 мая 16:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
Политика
Большинство жителей Германии выступили за смену состава правительства
16:19
Общество
Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
16:16
Общество
Тюменские врачи спасли потерявшего полтора литра крови мужчину
16:15
Общество
Родителей школьников Югры допустят на выпускной при наличии теста на COVID-19
Все новости

Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России

Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
prockomi.ru  / 


Во вторник, 18 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг председателя Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаила Шконды. Фермер рассказывает, что мешает наращивать производство сельскохозяйственной продукции в России.

Одна из главных проблем фермерских и крестьянских хозяйств — недостаток каналов сбыта продукции. При этом господдержку в 2020 году смогли получить лишь 8,2% фермеров в России. По данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР), в 17 регионах количество получивших поддержку крестьянско-фермерских хозяйств с 2017 по 2020 годы резко снизилось.

Льготное кредитование от коммерческих банков — еще менее доступно. По данным Минсельхоза России, в 2020 году его сумели получить только 4% из всего числа зарегистрированных крестьянско-фермерских хозяйств.

Проблемы с господдержкой фермеров особенно остры на фоне серьезного роста цен на материально-технические ресурсы, отмечается в докладе. По данным Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов РФ, в 2020 году удобрения подорожали на 15-40%, металл — на 40%, горюче-смазочные материалы — на 10-15%, семена — на 15%, отечественные средства защиты растений — на 10-15%, импортные — на 20-25%.

Цены на электроэнергию для сельхозпроизводителей — в 1,5-2 раза выше, чем для промышленных предприятий.

Проблемы фермеров непосредственно сказываются на уровне цен на продовольственном рынке. Подорожание сахара, зерна, растительного масла — следствие не только мировой конъюнктуры, но и проблем в производстве и логистике.

Проблемы отечественных фермеров обсуждают специалисты  в ходе пресс-конференции, организованной ФАН и Медиагруппой «Патриот».

сельское хозяйство фермеры аграрная промышленность аграрный бизнес
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 56103 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 45032 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 31065 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 24461 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 18380 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Все новости / Общество / Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
Рейтинг@Mail.ru