«Все в моей жизни связано с Россией»: королеве эпизода Валентине Ананьиной — 88 лет

Советская и российская актриса Валентина Ананьина отмечает во вторник свой 88-й день рождения. Она сыграла в кино около 300 ролей, а также запомнилась зрителю по роли бабушки, наливающей молоко в рекламе.
Королева эпизода, вписавшая свое имя в классику отечественного кинематографа, сыграв яркие образы обычных русских женщин в картинах «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Сказка о царе Салтане» и др., в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, почему перестала сниматься в кино и была ли нужна ей оглушительная слава.
«Каждая актриса — сама по себе»
— Валентина Георгиевна, с днем рождения! У вас за плечами — более трехсот ролей и фильмах, вошедших в золотой фонд советского и российского кино. Не главных, эпизодических, но запомнившихся всем. Какое у вас звание, народная?
— Никакого!
— Думаете ли вы, что это несправедливо?
— Да нет, в моем возрасте какое это имеет значение? Мне надо было бы получить звание, чтобы приплюсовали деньги какие-то дополнительно к пенсии. Никаких переживаний на этот счет нет, какая разница?
— Тогда кого сегодня можно считать звездой? Соответствуют ли меркам, с которыми подходили к оценке таланта актеров советской школы, сегодняшние сериальные актрисы и актеры?
— Не знаю, такие мысли вообще не приходили в голову. Я много читаю, общаюсь с людьми, у меня много знакомых, много родственников в Москве. Так что у меня достаточно всего. А каждая актриса — сама по себе. Актриса — это прежде всего человек, какие человеческие качества ей присущи, такова и актриса.
— Актера делает режиссер или актерский успех зависит от природного дарования?
— Думаю, что и то и другое. Жизнь очень многообразна и изменчива, нет одних правил. Разная жизнь, и хорошая, и плохая, все может сойтись в одной судьбе.
— У вас есть «свой режиссер», чтобы хотелось сниматься только у него?
— У меня нет такого режиссера. Дело в том, что я не снималась в первом эшелоне. Я во втором эшелоне снималась, который, как правило, на фестивали не ездит, люди просто работают. В советском кино выбор амплуа был небольшой: либо ты героиня, либо на втором плане.
— В чем ваш секрет, как можно сыграть эпизодическую роль, чтобы запомниться на всю жизнь? Труднее, наверное, чем большую роль сыграть?
— Многие придирчиво выбирают — это я буду играть, это я не буду играть. А я играла почти все, что предлагали. Нельзя сказать, что я исключительно актриса эпизодов. Эпизоды были в начале, я играла роли второго плана, хотя позже уже пришли и большие роли — бабушки. Я их очень много сыграла в своей жизни.
«В жизни можно найти все, что можно сыграть»
— Вашу милую бабушку из рекламы знают все. Удаются вам эти роли. А бабушки современные — они какие?
— Никакого особенного своего видения у меня нет. Я играю то, что напишут, как я играю, так я и вижу. Жизнь так многообразна, в ней можно найти все, что можно сыграть.
— А какие персонажи сыгранные — любимые?
— Все любимые!
— В 2000-е к вы много снимались, столько ролей сыграно в сериалах! Съемки современного кино отличаются от того «большого» кино, в котором вы участвовали?
— Дело в том, что раньше, со времени начала моих съемок в кино, вся киногруппа ездила в экспедиции к месту, где происходило действие, жили там вместе. Поэтому на «Мосфильм» приходишь — и ты всех знаешь, что происходит в их жизни, у кого дочки подрастают, у кого свадьба. Идешь и то и дело встречаешься со знакомыми. А сейчас каждый сам себе голова, что хочет, то и снимает. Хочешь — в подвале, хочешь — на чердаке.
Но разницы принципиальной для меня нет. Как нет и трудностей в работе с режиссерами молодого поколения.
— Есть ли у вас секрет работоспособности и долголетия?
— Никакого секрета нет. Просто живу — и все. Проблемы, как бы найти силы для работы, я никогда не решала и не задумывалась над ними. Сегодня, в 88 лет, я чувствую себя нормально, ничем не больна, слава богу.
«Сниматься просто надоело»
— Расскажите про свой день, чем вы заняты, что радует жизни?
— Общаюсь с людьми. У меня много родственников, то я у них живу, то они ко мне приезжают. Все у меня нормально. Дружу с соседями, иногда предлагают сходить в магазин, но у меня магазин под окном — это повод выйти из дома.
— Вы живете жизнью обычной женщины или как актриса — ожиданием предложения новой роли? Ведь еще пару лет вас можно было увидеть на экране?
— Я давно уже сказала, что сниматься не буду, и агента, женщину, которая мной занималась, предупредила. Я не хочу, просто надоело.
— Какие фильмы смотрите?
— Я классику в основном смотрю.
— Будете ли справлять свой день рождения? Есть ли такая традиция?
— Кто-то придет сам, кто помнит — зайдет, а так я ничего специально не готовлю.
— Какую роль кино сыграло в вашей жизни?
— Я прожила в нем всю жизнь. Я снималась все время. Я все время была где-то в поездке, куда-то ездила. Движение, движение, движение! Я любила свое дело. Я в эту профессию пошла сознательно. Я занималась своим делом — ни больше ни меньше.
— Самое главное в вашей жизни событие связано с историей страны?
— Со страной все связано. Пока мы живем в России, с ней все связано. Все равно мы ходим по ее улицам.
— Вы ведь коренная москвичка?
— Я родилась в Москве, на Погодинской улице, около Новодевичьего монастыря. Там деревья еще сажали по краю, перед набережной. Много деревьев посадили, яблони перед московским университетом. Когда-то. Но это длинная история…
Валентина Ананьина сыграла в таких фильмах, как «Солдат Иван Бровкин», «Дело «пестрых», «Я шагаю по Москве». «Белорусский вокзал», «Тени исчезают в полдень», «Станционный смотритель», «Большая перемена», «Анискин и Фантомас», «Калина красная», «Хождение по мукам», «Сибириада», «Следствие ведут знатоки», «Карнавал». Свою первую главную роль — в сериале «Зверобой» на НТВ — Ананьина сыграла в 75 лет.