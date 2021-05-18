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18 мая 12:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
Политика
Рябков назвал возможным саммит Путина и Байдена в одной из «дипломатических столиц Европы»
11:51
Происшествия
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
11:49
Весь мир
Директива Нетаньяху, ракеты из Ливана: последние события палестино-израильского конфликта
11:43
Экономика
Россия продолжает сокращать вложения в облигации Соединенных Штатов
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«Все в моей жизни связано с Россией»: королеве эпизода Валентине Ананьиной — 88 лет

Общество
«Все в моей жизни связано с Россией»: королеве эпизода Валентине Ананьиной — 88 лет
Кадр из фильма «Вангелия»  / 

Советская и российская актриса Валентина Ананьина отмечает во вторник свой 88-й день рождения. Она сыграла в кино около 300 ролей, а также запомнилась зрителю по роли бабушки, наливающей молоко в рекламе.

Королева эпизода, вписавшая свое имя в классику отечественного кинематографа, сыграв яркие образы обычных русских женщин в картинах «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Сказка о царе Салтане» и др., в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, почему перестала сниматься в кино и была ли нужна ей оглушительная слава.

«Каждая актриса — сама по себе»

— Валентина Георгиевна, с днем рождения! У вас за плечами — более трехсот ролей и фильмах, вошедших в золотой фонд советского и российского кино. Не главных, эпизодических, но запомнившихся всем. Какое у вас звание, народная?

— Никакого!

— Думаете ли вы, что это несправедливо?

Да нет, в моем возрасте какое это имеет значение? Мне надо было бы получить звание, чтобы приплюсовали деньги какие-то дополнительно к пенсии. Никаких переживаний на этот счет нет, какая разница?

— Тогда кого сегодня можно считать звездой? Соответствуют ли меркам, с которыми подходили к оценке таланта актеров советской школы, сегодняшние сериальные актрисы и актеры?

— Не знаю, такие мысли вообще не приходили в голову. Я много читаю, общаюсь с людьми, у меня много знакомых, много родственников в Москве. Так что у меня достаточно всего. А каждая актриса — сама по себе. Актриса — это прежде всего человек, какие человеческие качества ей присущи, такова и актриса.

Актриса Валентина Ананьина: Все в моей жизни связано с Россией
Кадр из фильма «Мы странно встретились»  / 

— Актера делает режиссер или актерский успех зависит от природного дарования?

— Думаю, что и то и другое. Жизнь очень многообразна и изменчива, нет одних правил. Разная жизнь, и хорошая, и плохая, все может сойтись в одной судьбе.

— У вас есть «свой режиссер», чтобы хотелось сниматься только у него?

— У меня нет такого режиссера. Дело в том, что я не снималась в первом эшелоне. Я во втором эшелоне снималась, который, как правило, на фестивали не ездит, люди просто работают. В советском кино выбор амплуа был небольшой: либо ты героиня, либо на втором плане.

— В чем ваш секрет, как можно сыграть эпизодическую роль, чтобы запомниться на всю жизнь? Труднее, наверное, чем большую роль сыграть?

— Многие придирчиво выбирают — это я буду играть, это я не буду играть. А я играла почти все, что предлагали. Нельзя сказать, что я исключительно актриса эпизодов. Эпизоды были в начале, я играла роли второго плана, хотя позже уже пришли и большие роли — бабушки. Я их очень много сыграла в своей жизни.

«В жизни можно найти все, что можно сыграть»

Вашу милую бабушку из рекламы знают все. Удаются вам эти роли. А бабушки современные — они какие?

— Никакого особенного своего видения у меня нет. Я играю то, что напишут, как я играю, так я и вижу. Жизнь так многообразна, в ней можно найти все, что можно сыграть.

— А какие персонажи сыгранные — любимые?

— Все любимые!

Актриса Валентина Ананьина: Все в моей жизни связано с Россией
Кадр из фильма «Наследница»  / 

— В 2000-е к вы много снимались, столько ролей сыграно в сериалах! Съемки современного кино отличаются от того «большого» кино, в котором вы участвовали?

— Дело в том, что раньше, со времени начала моих съемок в кино, вся киногруппа ездила в экспедиции к месту, где происходило действие, жили там вместе. Поэтому на «Мосфильм» приходишь — и ты всех знаешь, что происходит в их жизни, у кого дочки подрастают, у кого свадьба. Идешь и то и дело встречаешься со знакомыми. А сейчас каждый сам себе голова, что хочет, то и снимает. Хочешь — в подвале, хочешь — на чердаке.

Но разницы принципиальной для меня нет. Как нет и трудностей в работе с режиссерами молодого поколения.

Есть ли у вас секрет работоспособности и долголетия?

— Никакого секрета нет. Просто живу — и все. Проблемы, как бы найти силы для работы, я никогда не решала и не задумывалась над ними. Сегодня, в 88 лет, я чувствую себя нормально, ничем не больна, слава богу.

«Сниматься просто надоело»

— Расскажите про свой день, чем вы заняты, что радует жизни?

Общаюсь с людьми. У меня много родственников, то я у них живу, то они ко мне приезжают. Все у меня нормально. Дружу с соседями, иногда предлагают сходить в магазин, но у меня магазин под окном — это повод выйти из дома.

— Вы живете жизнью обычной женщины или как актриса — ожиданием предложения новой роли? Ведь еще пару лет вас можно было увидеть на экране?

Я давно уже сказала, что сниматься не буду, и агента, женщину, которая мной занималась, предупредила. Я не хочу, просто надоело.

— Какие фильмы смотрите?

— Я классику в основном смотрю.

Актриса Валентина Ананьина: Все в моей жизни связано с Россией
Кадр из фильма «Урок жизни»  / 

— Будете ли справлять свой день рождения? Есть ли такая традиция?

— Кто-то придет сам, кто помнит — зайдет, а так я ничего специально не готовлю.

— Какую роль кино сыграло в вашей жизни?

Я прожила в нем всю жизнь. Я снималась все время. Я все время была где-то в поездке, куда-то ездила. Движение, движение, движение! Я любила свое дело. Я в эту профессию пошла сознательно. Я занималась своим делом — ни больше ни меньше.

— Самое главное в вашей жизни событие связано с историей страны?

Со страной все связано. Пока мы живем в России, с ней все связано. Все равно мы ходим по ее улицам.

— Вы ведь коренная москвичка?

— Я родилась в Москве, на Погодинской улице, около Новодевичьего монастыря. Там деревья еще сажали по краю, перед набережной. Много деревьев посадили, яблони перед московским университетом. Когда-то. Но это длинная история…

Актриса Валентина Ананьина: Все в моей жизни связано с Россией
Кадр из фильма «Дождь в чужом городе»  / 

Валентина Ананьина сыграла в таких фильмах, как «Солдат Иван Бровкин», «Дело «пестрых», «Я шагаю по Москве». «Белорусский вокзал», «Тени исчезают в полдень», «Станционный смотритель», «Большая перемена», «Анискин и Фантомас», «Калина красная», «Хождение по мукам», «Сибириада», «Следствие ведут знатоки», «Карнавал». Свою первую главную роль — в сериале «Зверобой» на НТВ — Ананьина сыграла в 75 лет.

кино актриса валентина ананьина
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Все новости / Общество / «Все в моей жизни связано с Россией»: королеве эпизода Валентине Ананьиной — 88 лет
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