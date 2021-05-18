«Все в моей жизни связано с Россией»: королеве эпизода Валентине Ананьиной — 88 лет

Советская и российская актриса Валентина Ананьина отмечает во вторник свой 88-й день рождения. Она сыграла в кино около 300 ролей, а также запомнилась зрителю по роли бабушки, наливающей молоко в рекламе.

Королева эпизода, вписавшая свое имя в классику отечественного кинематографа, сыграв яркие образы обычных русских женщин в картинах «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Сказка о царе Салтане» и др., в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, почему перестала сниматься в кино и была ли нужна ей оглушительная слава.

«Каждая актриса — сама по себе»

— Валентина Георгиевна, с днем рождения! У вас за плечами — более трехсот ролей и фильмах, вошедших в золотой фонд советского и российского кино. Не главных, эпизодических, но запомнившихся всем. Какое у вас звание, народная?

— Никакого!

— Думаете ли вы, что это несправедливо?

— Да нет, в моем возрасте какое это имеет значение? Мне надо было бы получить звание, чтобы приплюсовали деньги какие-то дополнительно к пенсии. Никаких переживаний на этот счет нет, какая разница?

— Тогда кого сегодня можно считать звездой? Соответствуют ли меркам, с которыми подходили к оценке таланта актеров советской школы, сегодняшние сериальные актрисы и актеры?

— Не знаю, такие мысли вообще не приходили в голову. Я много читаю, общаюсь с людьми, у меня много знакомых, много родственников в Москве. Так что у меня достаточно всего. А каждая актриса — сама по себе. Актриса — это прежде всего человек, какие человеческие качества ей присущи, такова и актриса.

Кадр из фильма «Мы странно встретились» /

— Актера делает режиссер или актерский успех зависит от природного дарования?

— Думаю, что и то и другое. Жизнь очень многообразна и изменчива, нет одних правил. Разная жизнь, и хорошая, и плохая, все может сойтись в одной судьбе.

— У вас есть «свой режиссер», чтобы хотелось сниматься только у него?

— У меня нет такого режиссера. Дело в том, что я не снималась в первом эшелоне. Я во втором эшелоне снималась, который, как правило, на фестивали не ездит, люди просто работают. В советском кино выбор амплуа был небольшой: либо ты героиня, либо на втором плане.

— В чем ваш секрет, как можно сыграть эпизодическую роль, чтобы запомниться на всю жизнь? Труднее, наверное, чем большую роль сыграть?

— Многие придирчиво выбирают — это я буду играть, это я не буду играть. А я играла почти все, что предлагали. Нельзя сказать, что я исключительно актриса эпизодов. Эпизоды были в начале, я играла роли второго плана, хотя позже уже пришли и большие роли — бабушки. Я их очень много сыграла в своей жизни.

«В жизни можно найти все, что можно сыграть»

— Вашу милую бабушку из рекламы знают все. Удаются вам эти роли. А бабушки современные — они какие?

— Никакого особенного своего видения у меня нет. Я играю то, что напишут, как я играю, так я и вижу. Жизнь так многообразна, в ней можно найти все, что можно сыграть.

— А какие персонажи сыгранные — любимые?

— Все любимые!

Кадр из фильма «Наследница» /

— В 2000-е к вы много снимались, столько ролей сыграно в сериалах! Съемки современного кино отличаются от того «большого» кино, в котором вы участвовали?

— Дело в том, что раньше, со времени начала моих съемок в кино, вся киногруппа ездила в экспедиции к месту, где происходило действие, жили там вместе. Поэтому на «Мосфильм» приходишь — и ты всех знаешь, что происходит в их жизни, у кого дочки подрастают, у кого свадьба. Идешь и то и дело встречаешься со знакомыми. А сейчас каждый сам себе голова, что хочет, то и снимает. Хочешь — в подвале, хочешь — на чердаке.

Но разницы принципиальной для меня нет. Как нет и трудностей в работе с режиссерами молодого поколения.

— Есть ли у вас секрет работоспособности и долголетия?

— Никакого секрета нет. Просто живу — и все. Проблемы, как бы найти силы для работы, я никогда не решала и не задумывалась над ними. Сегодня, в 88 лет, я чувствую себя нормально, ничем не больна, слава богу.

«Сниматься просто надоело»

— Расскажите про свой день, чем вы заняты, что радует жизни?

— Общаюсь с людьми. У меня много родственников, то я у них живу, то они ко мне приезжают. Все у меня нормально. Дружу с соседями, иногда предлагают сходить в магазин, но у меня магазин под окном — это повод выйти из дома.

— Вы живете жизнью обычной женщины или как актриса — ожиданием предложения новой роли? Ведь еще пару лет вас можно было увидеть на экране?

— Я давно уже сказала, что сниматься не буду, и агента, женщину, которая мной занималась, предупредила. Я не хочу, просто надоело.

— Какие фильмы смотрите?

— Я классику в основном смотрю.

Кадр из фильма «Урок жизни» /

— Будете ли справлять свой день рождения? Есть ли такая традиция?

— Кто-то придет сам, кто помнит — зайдет, а так я ничего специально не готовлю.

— Какую роль кино сыграло в вашей жизни?

— Я прожила в нем всю жизнь. Я снималась все время. Я все время была где-то в поездке, куда-то ездила. Движение, движение, движение! Я любила свое дело. Я в эту профессию пошла сознательно. Я занималась своим делом — ни больше ни меньше.

— Самое главное в вашей жизни событие связано с историей страны?

— Со страной все связано. Пока мы живем в России, с ней все связано. Все равно мы ходим по ее улицам.

— Вы ведь коренная москвичка?

— Я родилась в Москве, на Погодинской улице, около Новодевичьего монастыря. Там деревья еще сажали по краю, перед набережной. Много деревьев посадили, яблони перед московским университетом. Когда-то. Но это длинная история…

Кадр из фильма «Дождь в чужом городе» /

Валентина Ананьина сыграла в таких фильмах, как «Солдат Иван Бровкин», «Дело «пестрых», «Я шагаю по Москве». «Белорусский вокзал», «Тени исчезают в полдень», «Станционный смотритель», «Большая перемена», «Анискин и Фантомас», «Калина красная», «Хождение по мукам», «Сибириада», «Следствие ведут знатоки», «Карнавал». Свою первую главную роль — в сериале «Зверобой» на НТВ — Ананьина сыграла в 75 лет.