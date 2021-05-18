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новостей
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
20:52
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Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза

Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
Федеральное агентство новостей  / 

«Северный поток — 2» стал связующей нитью в возобновившемся диалоге глав дипломатических ведомств России и США. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне на отрезке в два километра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметил Андрей Лобода, строительство второй нити трубопровода «Северный поток — 2» в конце мая выходит на завершающую стадию. Укладка трубопровода в территориальных водах Дании и Германии проходит без информационных атак.

«Очевидно, что этот важный для ЕС энергетический проект становится реальностью. Экономические и политические амбиции США нужно срочно переосмысливать, что и делает очень искусно Вашингтон. Сегодня «Северный поток — 2», как ни странно, стал связующей нитью в возобновившемся диалоге глав дипломатических ведомств России и США. Помимо бизнеса сегодня формируется много геополитических вопросов в повестке встречи лидеров двух стран», — пояснил Андрей Лобода.

Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, после получения разрешения возобновления строительства «Северного потока — 2» в балтийских водах Германии можно сделать два ключевых вывода. Иски, вероятно, очень ангажированных немецких экологов и их трепетная забота о гнездовых птицах в водах Балтии — всего лишь отработка задач, спонсируемых американскими партнерами. Репутация экологов теперь сильно подпорчена. США проигрывает газовую гонку на рынке ЕС, причем с очень большим отставанием. Недавние аномальные холода в Западной Европе как раз и доказали, что российский газ укрепляет европейскую энергетическую безопасность.

«Важно отметить, что уже полгода акции «Газпрома» уверенно идут вверх. С начала октября по сегодняшний день компания подорожала почти на 47%. «Газпром», пожалуй, стал одной из самых медийных компаний в зарубежных и российских СМИ. Это очень положительный фактор, привлекающий инвесторов из разных стран мира, среди них очень много физических лиц из США и ЕС. Они уже в доле. «Северный поток — 2», на мой взгляд, пока не учитывается в котировках акций газового гиганта. Сегодня российский газ стоит около 330 долларов за 1000 кубометров. Это очень высокие цены, они фактически выросли на 100 долларов к обычной допандемийной цене», — добавил Андрей Лобода.

Он заметил, что с высокой вероятностью котировки «Газпрома» к концу года улетят в космос, а доля западных инвесторов в компании также будет расти. Экономика наконец-то побеждает политику.

Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
Федеральное агентство новостей  / 

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

россия сша северный поток - 2
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