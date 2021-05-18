Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза

«Северный поток — 2» стал связующей нитью в возобновившемся диалоге глав дипломатических ведомств России и США. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне на отрезке в два километра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметил Андрей Лобода, строительство второй нити трубопровода «Северный поток — 2» в конце мая выходит на завершающую стадию. Укладка трубопровода в территориальных водах Дании и Германии проходит без информационных атак.

«Очевидно, что этот важный для ЕС энергетический проект становится реальностью. Экономические и политические амбиции США нужно срочно переосмысливать, что и делает очень искусно Вашингтон. Сегодня «Северный поток — 2», как ни странно, стал связующей нитью в возобновившемся диалоге глав дипломатических ведомств России и США. Помимо бизнеса сегодня формируется много геополитических вопросов в повестке встречи лидеров двух стран», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, после получения разрешения возобновления строительства «Северного потока — 2» в балтийских водах Германии можно сделать два ключевых вывода. Иски, вероятно, очень ангажированных немецких экологов и их трепетная забота о гнездовых птицах в водах Балтии — всего лишь отработка задач, спонсируемых американскими партнерами. Репутация экологов теперь сильно подпорчена. США проигрывает газовую гонку на рынке ЕС, причем с очень большим отставанием. Недавние аномальные холода в Западной Европе как раз и доказали, что российский газ укрепляет европейскую энергетическую безопасность.

«Важно отметить, что уже полгода акции «Газпрома» уверенно идут вверх. С начала октября по сегодняшний день компания подорожала почти на 47%. «Газпром», пожалуй, стал одной из самых медийных компаний в зарубежных и российских СМИ. Это очень положительный фактор, привлекающий инвесторов из разных стран мира, среди них очень много физических лиц из США и ЕС. Они уже в доле. «Северный поток — 2», на мой взгляд, пока не учитывается в котировках акций газового гиганта. Сегодня российский газ стоит около 330 долларов за 1000 кубометров. Это очень высокие цены, они фактически выросли на 100 долларов к обычной допандемийной цене», — добавил Андрей Лобода.

Он заметил, что с высокой вероятностью котировки «Газпрома» к концу года улетят в космос, а доля западных инвесторов в компании также будет расти. Экономика наконец-то побеждает политику.

Федеральное агентство новостей /

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».