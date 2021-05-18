Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы



Во вторник, 18 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают предложение заместителя главы МИД РФ Александра Грушко. Напомним, дипломат заявил, что Совет Европы превратился в организацию, которая вместо сотрудничества занимается конфронтацией.

«Мы видим, как дух компромисса и сотрудничества вытесняется блоковым мышлением, как потихонечку размывается культура консенсуса. Это, конечно, ослабляет организацию <…> и потихонечку превращает ее в арену конфронтации», — рассказал дипломат.

По его словам, главная уставная цель Совета Европы — укрепление единства государств континента и европейских народов. Грушко считает, что из-за конфронтации с Россией организация отдаляется от этой цели.

Глава делегации Федерального собрания в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат ГД Петр Толстой комментирует для читателей ФАН ситуацию и дает прогноз развития событий.

